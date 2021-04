Pour tout savoir sur la saga «Voltswagen»

Chaque année, le 1er avril est synonyme de diverses farces et attrapes, et le monde automobile n'y échappe pas.

Cette année, la division américaine de Volkswagen n’a pas voulu rater son tour en s’y prenant quelques jours à l’avance. L’idée était de faire croire à tous que le nom de l’entreprise allait devenir Voltswagen en raison du virage électrique qu’elle entreprend. Une farce qui a rapidement pris une ampleur inespérée pour le constructeur.

Pour en discuter à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Marc Lachapelle, journaliste automobile et co-auteur du Guide de l'auto. Avec lui, le duo d’animateurs a décortiqué le fil chronologie des événements en plus de se rappeler avec nostalgie des bons et moins bons coups de marketing réalisés par le constructeur allemand au fil des dernières décennies.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question de la Subaru Outback Wilderness, des pires routes du Canada qui se trouvent au Québec et du véhicule conceptuel Genesis X.

Essais routiers

Toujours au cours de la même émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont livré leurs impressions sur les Toyota RAV4 LE FWD et Mercedes-AMG A 35 à hayon.

Réponses aux questions du public

Pour conclure, les deux animateurs répondent aux questions du public portant sur les Audi Q7 2018, Jeep Compass 2020 et Kia Forte 2021.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, et en reprise le dimanche à 14h.