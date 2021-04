Près de 7,2 millions $ pour mieux adapter les milieux de vie des aînés

Une aide de près de 7,2 millions $ permettra de financer 56 projets qui ont été retenus à la suite de l'appel de projets du programme Québec ami des aînés (QADA), qui s'est déroulé du 31 août au 21 octobre dernier.

Cette aide financière destinée à des organismes sans but lucratif leur permettra de développer des initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité des aînés.

Ainsi, sept projets nationaux se partageront une somme de 1,4 million $ et 49 projets locaux et régionaux se partageront une somme de 5,8 millions $.

Les initiatives financées visent notamment à lutter contre l'isolement social des personnes aînées, à sensibiliser les municipalités aux besoins des aînés en rendant leurs milieux de vie adaptables, accessibles et sécuritaires, ou encore à améliorer leurs conditions de vie en soutenant leur participation à la vie sociale.

«Je remercie l'ensemble des organismes qui ont soumis des projets innovants et porteurs pour leur communauté. Les initiatives qui en résulteront sauront soutenir la volonté des aînés de mener une vie active et autonome le plus longtemps possible dans leur propre communauté», a déclaré la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, dans un communiqué, mercredi.