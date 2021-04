Quatre blessés dans une violente collision frontale à Terrebonne

Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement, lors d'une violente collision frontale survenue sur la route 337 à Terrebonne, mercredi soir.

La collision s'est produite alors que le conducteur d'un Range Rover a voulu effectuer une manœuvre de dépassement sur la route de campagne, peu après 19 h. Ce faisant, le VUS s'est retrouvé face à une BMW qui arrivait en sens inverse.

«Les deux conducteurs ont essuyé une manœuvre d'évitement du même côté, vers l'accotement, où la collision a eu lieu», a résumé le capitaine Joël Lamarche du Service de police de Terrebonne.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Le conducteur du Range Rover, un homme né en 1993, et ses deux passagers, un homme né en 1999 et une femme née en 2000, ont tous été blessés plus ou moins gravement dans la collision. Tous trois ont dû être transportés à l'hôpital Le Gardeur, à Terrebonne, pour y être soignés.

L'automobiliste qui se trouvait au volant de la BMW, un homme né en 1998, a quant à lui subi des blessures sérieuses au bas du corps. L'homme, qui était conscient à l'arrivée des secours, a dû être transporté à l'hôpital du Sacré-Cœur, à Montréal. Sa vie ne semblait toutefois pas menacée, bien que des évaluations devaient être menées pour mieux cerner l'étendue de ses blessures, a précisé le capitaine Blanchard.

La route 337 a été momentanément fermée afin de permettre aux enquêteurs d'analyser la scène, en vue de mieux comprendre les circonstances entourant l'accident, survenu à un endroit où les dépassements sont permis.

Toutes les hypothèses étaient envisagées en soirée, mais il était encore trop tôt pour savoir si un élément criminel, comme la vitesse ou la conduite avec les facultés affaiblies, pourrait avoir joué un rôle dans cet accident.