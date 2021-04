Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 8 avril:

«César, sculpteur décompressé»

Pendant 50 ans, le sculpteur français César a laissé son empreinte sur le monde de l’art moderne. C’est notamment à lui qu’on doit le trophée soulignant l’excellence au cinéma dans l’Hexagone. Ce documentaire s’intéresse à un riche catalogue d’oeuvres rimant avec compressions, fer forgé et expansions.

Jeudi, 18 h, Planète+.

«La tour»

Avant de profiter d’une pause estivale, Patrick Huard se paye un 100e épisode dans son luxueux condo. Pour l’occasion, il reçoit Bleu Jeans Bleu, Roxane Bruneau, Guillaume Lemay-Thivierge et Laurent Paquin. Cette soirée marque aussi le dévoilement de l’animateur de «Chanteurs masqués», l’adaptation de «The Masked Singer» attendue cet automne à TVA.

Jeudi, 19 h, TVA.

«Les rois des fêtes foraines»

Vedette culinaire américaine, Richie Farina a l’audace de se frotter à de très talentueux cuistots. Après avoir croisé le fer avec les frères Brent et Juan Reaves à Dallas, au Texas, il se paye un affrontement contre Dominic Palmieri, à Tucson, en Arizona. Diffusion des deux premiers épisodes.

Jeudi, dès 20 h, Zeste.

«Elle a dit oui»

Des visages bien connus d’ici ont accepté la grande demande et se remémorent des souvenirs heureux sur le plateau de ce nouveau «talk-show» animé par Julie Ringuette. La première invitée? Valérie Roberts, qui a uni sa destinée à celle de Martin Juneau... à deux reprises!

Jeudi, 20 h, Elle Fictions.

«L’amour est dans le pré»

Comme les tribulations amoureuses des agriculteurs et de leurs flammes sont terminées à l’écran, l’heure des retrouvailles a sonné. Tout comme celle du bilan. En compagnie de Katherine Levac, les participants de la téléréalité reviennent sur leur expérience devant les caméras.

Jeudi, 20 h, Noovo.

«Les frères Sisters»

Joaquin Phoenix et John C. Reilly deviennent des tueurs à gages sur le plateau de ce western situé dans le Far West américain du 19e siècle. Les deux frères qu’ils incarnent doivent mettre la main au collet d’un chimiste qui a créé une formule facilitant la découverte d’or.

Jeudi, 21 h, Télé-Québec.

«Terminator 3: la guerre des machines»

Arnold Schwarzenegger reprend du service en tant que Terminator. Cette fois, le puissant robot doit en affronter un autre afin de protéger un couple investi dans la rébellion des humains face aux machines. Aussi avec Nick Stahl et Claire Danes.

Jeudi, 22 h 35, Réseau France Outre-mer.