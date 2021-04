Alors que les salles de spectacles sont fermées dans plusieurs villes du Québec et que les autres sont sur le qui-vive devant l’ampleur de la troisième vague, ComediHa ! lance une nouvelle série de six spectacles virtuels mariant humour et musique les vendredis soirs entre le 16 avril et le 21 mai.

Présentés sous forme de plateau double, les spectacles réuniront Stéphane Fallu et Andréanne A. Malette (16 avril), Charles Pellerin et Jérôme 50 (23 avril), Michelle Desrochers et Sarahmée (30 avril), Mélanie Ghanimé et France D’Amour (7 mai), Pierre-Bruno Rivard et Naya Ali (14 mai), ainsi que Mathieu Cyr et Matt Lang (21 mai).

Les vendredis tandem, humour et musique seront diffusés en direct sur ComediHa.TV depuis le ComediHa ! Club de Québec, petite salle inaugurée en janvier et équipée pour la webdiffusion.

Les artistes, qui se partageront la scène, n’ont pas été jumelés au hasard, souligne la productrice développement et contenu de SISMYK, division musicale de ComediHa ! Isabelle Viviers.

« Quand on approchait un artiste, on lui demandait avec quel chanteur ou humoriste il aimerait travailler, dit-elle à l’autre bout du fil. Par exemple, Mélanie Ghanimé nous a dit que son rêve était de partager la scène avec France D’Amour. Quant à l’humoriste Michelle Desrochers et la rappeuse Sarahmée, elles se sont connues sur le plateau de l’émission web L’ABRI de Québec cet hiver. »

Échanges

Chaque artiste fera donc ses prestations en solo, mais il y aura aussi des échanges entre eux sur la scène, dans une formule intime où seront présents quelques musiciens, et même parfois des danseurs.

« On va transformer le décor et l’univers du ComediHa ! Club pour faire une ambiance feutrée, souligne Jean-François Blais, vice-président et producteur chez SISMYK. On ajoute aussi des caméras. On n’est pas dans un gros variété, mais ce sera quelque chose de sympathique. »

Jean-François Blais avoue que le timing est parfait pour lancer une nouvelle offre de spectacles virtuels, même s’il espérait pouvoir accueillir un peu de spectateurs. « Mais ces soirées-là peuvent vivre sans public, dit-il. Et le timing est mieux que jamais, pour la santé mentale de tout le monde. »

La série de spectacles pourrait se poursuivre au-delà du 21 mai. SYSMIK considère également la possibilité de présenter des spectacles seulement musicaux entre les murs du comédie club.

Les accès pour visionner les spectacles virtuels en direct, les vendredis à 19 h 30 du 16 avril au 21 mai, sont en vente sur le site comediha.tv au coût de 20 $.