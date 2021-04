Tensions en mer de Chine méridionale: Washington met en garde Pékin

Les États-Unis ont mis en garde la Chine mercredi contre des manoeuvres jugées de plus en plus agressives par les Philippines et Taïwan, en rappelant à Pékin les obligations liant Washington à ses partenaires asiatiques.

«Une attaque armée contre les forces militaires, les navires ou les avions des Philippines dans le Pacifique, y compris en mer de Chine méridionale, déclenchera nos obligations aux termes du traité américano-philippin de défense mutuelle», a affirmé à la presse le porte-parole du département d'État, Ned Price.

«Nous partageons les préoccupations de nos alliés philippins en ce qui concerne les informations sur un rassemblement continu de forces maritimes de la RPC (République populaire de Chine) près du récif de Whitsun», a déclaré Ned Price.

Environ 220 bateaux chinois avaient été détectés par les garde-côtes philippins le 7 mars près de ce récif disputé situé à environ 320 kilomètres à l'ouest de l'île philippine de Palawan, mais la plupart se sont depuis éparpillés dans l'archipel des Spratleys.

La Chine, qui revendique la quasi-totalité de cette mer de Chine méridionale riche en ressources naturelles, refuse depuis des semaines de retirer ses navires, dont Manille affirme qu'ils ont illégalement pénétré dans sa zone économique exclusive.

Des tensions ont également émergé avec Taïwan, dont Pékin affirme qu'elle appartient à la Chine. L'île a rapporté que 15 avions chinois supplémentaires avaient traversé sa zone aérienne de défense.

Ned Price a exprimé l'«inquiétude» de la diplomatie américaine quant à ces manoeuvres: «Les États-Unis maintiennent leur capacité à résister à n'importe quelle force ou autre forme de coercition qui mettrait en danger la sécurité ou le système social ou économique du peuple de Taïwan.»

Le porte-parole du département d'État se référait en ces termes à une loi américaine définissant les relations avec Taïwan, le «Taiwan Relations Act», qui oblige Washington à fournir à l'île les moyens de se défendre contre Pékin.

Le président américain Joe Biden a promis de défendre fermement les alliés des États-Unis et, rare point commun avec son prédécesseur Donald Trump, s'est montré favorable au fait de rejeter vigoureusement les velléités chinoises.