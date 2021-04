Tournoi des Maîtres: un test à la hauteur du mythe

AUGUSTA | Des azalées en pleine floraison, des arbres en couleurs, un parcours d’un puissant vert, nul doute, l’Augusta National offre à l’œil un resplendissant spectacle. La perfection, rien de moins. Et pour la compétition, il offrira un test à la hauteur du respect qu’il devrait recevoir.

« Pour résumer ma pensée rapidement, nous sommes véritablement prêts pour un grand tournoi », a lâché le président du mythique club, Fred S. Ridley, mercredi, à sa traditionnelle conférence de presse tenue la veille du premier coup de départ prévu à 8 h, ce matin.

« C’est probablement la première édition depuis 2013 où nous offrons le parcours que nous souhaitons. Nous voulons qu’il soit ferme et rapide. Il l’est, a-t-il ajouté avec classe. Il faut qu’il le reste toute la semaine, car dans le passé, nous avons amorcé des tournois alors qu’il était tendre. »

On rappelle qu’à l’unique édition de novembre il y a cinq mois, le National était détrempé et tendre à souhait. Les golfeurs s’en sont délectés en multipliant les coups d’éclat. Les 152 rondes sous la normale enregistrées représentent une marque historique.

Scores près de la normale

Cette fois, il serait utopique d’espérer pareilles performances. Plusieurs golfeurs sondés depuis le début de la semaine prétendent qu’un score près de la normale sera plus que respectable.

Les raisons ? La fermeté des surfaces. Le contrôle des distances dans les allées sera important, de même que les approches aux fanions sur des verts fermes et rapides. On connaît la réputation du chef-d’œuvre créé par Allister Mackenzie et Bobby Jones Jr en 1934, les verts sont parmi les plus rapides des parcours professionnels, sinon les plus rapides. Les touches seront primordiales.

« Quand ce sont des conditions de jeu semblables, la précision, la gestion du parcours, les angles d’attaque, les cibles et tous les détails deviennent extrêmement importants pour jouer efficacement », a expliqué le triple champion du Masters Phil Mickelson, avec sa sagesse d’un rusé renard de 50 ans.

« Quand les verts sont tendres, ce n’est plus pertinent puisqu’on peut survoler tous les obstacles et les pièges, a-t-il enchaîné. Les angles d’attaque n’ont plus d’importance. J’ai réussi à faire un cratère avec ma balle frappée avec un fer 5 sur le vert du second trou en novembre. Ce n’est pas normal. »

Sans défense en 2020

Selon « Lefty », les golfeurs sont si doués en frappant leur balle aux distances exactes avec tous leurs bâtons qu’avec des verts très tendres, l’Augusta National ne possède aucun moyen de défense. De là la raison expliquant le record établi par le champion Dustin Johnson. Il avait retranché 20 coups à la normale en novembre.

Le National ne possédait aucune arme devant une armée de guerriers armés jusqu’aux dents.

« Le parcours avait été laissé sans défense, tout simplement, a-t-il rappelé. Maintenant, il est ferme. Ce sera un vrai test », a souligné le vainqueur des éditions de 2004, 2006 et 2010.

« Le National est plus ferme. Il doit être respecté. Je crois qu’il ne l’a pas été depuis très longtemps. »

Précision requise

Alors qu’on dit que le parcours se trouve à la croisée des chemins quant à sa longueur et au défi qu’il propose à la nouvelle génération de golfeurs plus puissants, Mickelson a entièrement raison.

Depuis 2000, 13 des 21 champions ont plongé sous la barre des -10. Un seul a enfilé le veston vert en jouant au-dessus de la normale : Zach Johnson (+1) en 2007.

Selon le champion en titre qui évite de se casser la tête, le succès sur l’Augusta National dépend des cibles choisies et des aires où faire tomber sa balle. Ce sont les véritables difficultés.

« C’est toujours le même parcours. Peu d’éléments ont changé au fil du temps. Tout dépend de la fermeté du parcours et des bâtons utilisés selon les circonstances. »

« DJ » n’était pas encore un professionnel en 2000. Depuis cette édition, le parcours a été allongé de près de 500 verges afin de résister au temps et s’adapter. Disposant de tous les moyens financiers, la direction a procédé à 31 modifications du parcours sur 15 des 18 trous.

Club de golf Augusta National

7475 verges

Par 72

Neuf aller | 3765 verges

Neuf retour | 3710 verges

1. TEA OLIVE

Par 4 | Verges 445 | 2020 5e

Trou ascendant coudé vers l’avant. L’approche au fanion est primordiale sur un vert ondulé.

2. PINK DOGWOOD

Par 5 | Verges 575 | 2020 18e

Longue bombe possible du tertre selon la direction du vent. Allée descendante. Vert incliné vers l’avant et la droite. Oosthuizen y a réussi un albatros en 2012.

3. FLOWERING PEACH

Par 4 | Verges 350 | 2020 12e

Atteindre le vert du tertre n’est pas impossible. La stratégie est osée et peu avantageuse, surtout avec une courte approche imprécise. Parlez-en à DeChambeau !

4. FLOWERING CRAB APPLE

Par 3 | Verges 240 | 2020 8e

Les fers longs sont requis selon la direction du vent. Avec le fanion à l’avant, attention aux deux fosses. Un coup trop long laisse un roulé délicat.

5. MAGNOLIA

Par 4 | Verges 495 | 2020 1er

Trou coudé vers la gauche modifié 8 fois depuis 1953, dont l’ajout de 40 verges en 2019. Coup de départ précis exigé. Le vert est incliné vers l’avant.

6. JUNIPER

Par 3 | Verges 180 | 2020 9e

Avec le tertre surélevé, il faut retrancher de 8 à 10 verges sur la distance. Les fers 6 à 9 sont utilisés. Le fanion à l’avant ne laisse aucune marge d’erreur sur un vert en plateaux.

7. PAMPAS

Par 4 | Verges 450 | 2020 6e

Mieux vaut frapper dans le centre gauche de l’étroite allée pour offrir un second coup avec les pieds à niveau. Les 3 fosses protégeant le vert sont à éviter.

8. YELLOW JASMINE

Par 5 | Verges 570 | 2020 15e

Un coup de départ vers la fosse d’allée à la droite permet une meilleure attaque du vert, protégé par des monticules. Bruce Devlin y a réussi un albatros en 1967.

9. CAROLINA CHERRY

Par 4 | Verges 460 | 2020 13e

Un long coup de départ de 300 verges permet de débouler la pente de l’allée, laissant un second coup de 100 verges sur un vert pentu vers l’avant. Délicatesse !

10. CAMELLIA

Par 4 | Verges 495 | 2020 4e

Coup de départ aussi intimidant qu’important. Une trajectoire de droite à gauche est préférable. Un second coup raté des deux côtés du vert ne laisse aucune chance.

11. WHITE DOGWOOD

Par 4 | Verges 505 | 2020 2e

Début du Amen Corner. Précision recommandée du tertre dans un étroit corridor. Selon le vent, un fer 4 ou un fer 8 est utilisé. Vert incliné vers l’étang à la gauche.

12. GOLDEN BELL

Par 3 | Verges 155 | 2020 10e

Lieu d’écroulement pour Spieth en 2016 et Molinari en 2019, comme plusieurs dans l’histoire. Le vent tourbillonnant déjoue même les plus rusés devant Rae’s Creek.

13. AZALEA

Par 5 | Verges 510 | 2020 16e

Accessible en deux coups après un départ parfait avec une trajectoire de droite à gauche. 1600 azalées bordent l’allée jusqu’au vert protégé par Rae’s Creek.

14. CHINESE FIR

Par 4 | Verges 440 | 2020 11e

Allée inclinée vers la droite. Large vert très ondulé paraissant plus étroit. Éviter les 3 roulés lorsque du mauvais côté des pentes relève du miracle. Touche primordiale.

15. FIRETHORN

Par 5 | Verges 530 | 2020 17e

Vert accessible au 2e coup selon le vent. Attention, vert très étroit et incliné vers l’eau à l’avant. Les approches sont très délicates.

16. REDBUD

Par 3 | Verges 170 | 2020 14e

Lieu de la spectaculaire approche coupée réussie par Tiger Woods en 2005. 22 trous d’un coup dans l’histoire, dont 9 depuis 10 ans.

17. NANDINA

Par 4 | Verges 440 | 2020 7e

Depuis la disparition en 2014 du pin argenté Eisenhower, qui bordait la gauche de l’allée, les golfeurs sont plus agressifs du tertre. Rien n’est garanti selon la position du fanion.

18. HOLLY

Par 4 | Verges 465 | 2020 3e

Trou coudé vers la droite avec une allée ascendante menant à un vert avec plateaux. Six golfeurs y ont inscrit l’oiselet pour la victoire dans l’histoire.

Conditions météorologiques

Jeudi

Partiellement nuageux, 28 °C

Vents du sud 15 km/h

Vendredi

Nuageux et averses, 25 °C

Vents du sud 20 km/h

Samedi

Ensoleillé et orages en fin de journée, 27 °C

Vents du sud 30 km/h

Dimanche

Nuageux et venteux, 25 °C

Vents de l’ouest 20 km/h