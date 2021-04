Un défi 2021 plus relevé

AUGUSTA | Cinq mois ont passé depuis que Dustin Johnson a ridiculisé le parcours de l’Augusta National en novembre dernier. Un score cumulatif de 20 coups sous la normale et un record à ce prestigieux tournoi datant de 1934. Il ne faut surtout pas s’attendre à ce que l’exploit soit répété.

• À lire aussi: Tournoi des Maîtres: un test à la hauteur du mythe

Le soleil brille dans le nord-est de la Géorgie depuis une semaine. Les balles galopent sur des allées et des verts plus fermes. Il serait étonnant, dans les conditions actuelles et contrôlées par les surintendants, que les scores plongent sous la barre des -10.

Les golfeurs prévoient que le défi sera plus corsé. Plusieurs gros canons convoitent le précieux veston vert, à commencer par Dustin Johnson, qui souhaiterait conserver son titre plus longtemps. Il n’a profité que de quelques mois depuis sa victoire.

Jeunes loups

Les jeunes loups tels que Jon Rahm, nouvellement papa, Xander Schauffele, Collin Morikawa, Justin Thomas et cie sont assoiffés. Les vétérans le sont tout autant grâce aux expériences encaissées au fil des participations. Il ne faut pas exclure trop rapidement les Adam Scott, Jason Day, Webb Simpson et autres sur un parcours récompensant la précision et la maîtrise des coups autour des verts.

Pour les amateurs de pool, la sélection de Paul Casey et de Corey Conners pourrait aussi rapporter gros. L’Anglais compte cinq top 10 en 14 passages à Augusta tandis qu’il était le meneur à l’issue de la première ronde en novembre. Quant au Canadien, il a terminé au 10e rang à l’édition de 2020 en plus de récemment cumuler les bonnes performances au PGA Tour.

Conners s’est pointé dans une forme exemplaire à Augusta. S’il veut grimper dans le peloton de tête ce week-end, son jeu court devra être à point. Impossible de l’emporter s’il ne parvient pas à sauver les normales quand il ratera les verts. Il devra aussi abaisser sa moyenne de roulés par ronde sous la barre des 30. Il y parvient dans les tournois du circuit de la PGA, selon sa moyenne annuelle.

Revoilà Spieth

Spieth a débarqué en Géorgie en début de semaine avec une première victoire en quatre ans lors de l’Omnium Valero du Texas. Peu importe la force du plateau, on ne peut lui enlever cette réalisation.

Depuis février, le sympathique Texan semble renaître après des années sombres. Il a terminé cinq fois dans le top 10, se démarquant d’ailleurs dans plusieurs événements d’envergure.

Et sur un parcours qu’il affectionne et où il connaît du succès grâce à ses quatre top 10 à ses sept présences, l’homme aux trois titres majeurs et 14 victoires professionnelles est dangereux. Surtout sur les verts.

La bataille sera féroce jusqu’à la toute fin.

En direct d’Augusta

Quand on pense au lancement du Masters, on pense inévitablement aux coups de départ protocolaires de Jack Nicklaus et de Gary Player dès 7 h 40 jeudi matin. Le « Golden Bear » et le « Black Knight » seront accompagnés de Lee Helder, le premier Afro-Américain à avoir participé au tournoi en 1975. Il a passé six fois par Augusta dans sa carrière, terminant à deux reprises dans le top 25. D’ailleurs, une bourse d’études en son nom est maintenant disponible à Paine College, un établissement scolaire privé, historiquement afro-américain, à Augusta.

Nouveau papa depuis samedi dernier d’un petit garçon nommé Kepa, Jon Rahm a déambulé sur Magnolia Lane mercredi matin pour s’enregistrer en vitesse au tournoi. Sa femme et son fils sont en santé. L’Espagnol ne croyait pas être en mesure de participer au tournoi. Son cadet a scruté le parcours mardi afin de déceler ses particularités printanières. Dès son arrivée dans le champ d’exercice, ses collègues l’ont félicité en plus de lui tirer un peu la pipe. L’atmosphère est bien détendue et « Rambo » ne s’inquiète pas de son manque de préparation.

Trois Canadiens participent au tournoi. Le champion de 2003, Mike Weir, a une fois de plus donné de nombreux conseils à Corey Conners et Mackenzie Hughes depuis le début de la semaine. Le trio de « Crazy Canucks » a d’ailleurs joué une ronde de pratique ensemble.

Que six recrues participent à cette 85e édition du Masters, un record. Du nombre, trois sont professionnels. Will Zalatoris et Robert MacIntyre sont invités puisqu’ils figurent dans le top 50 du classement mondial.

Dustin Johnson

Photo AFP

36 ans | États-Unis

Rang mondial : 1er

Présences au Masters : 11e

Meilleur résultat : Champion en 2020

Taux de verts en coups réguliers : 83,3 % (60/72) (1er)

Distance moyenne coup de départ 2020 : 306,6 verges (6e)

Corey Conners

Photo AFP

29 ans | Canada

Rang mondial : 43e

Présences au Masters : 4e

Meilleur résultat : 10e en 2020

Précision des tertres en 2020 : 83,9 % (3e)

Taux de verts en coups réguliers : 72,2 % (11e)

Justin Thomas

Photo AFP

27 ans | États-Unis

Rang mondial : 2e

Présences au Masters : 6e

Meilleur résultat : 4e en 2020

Meilleure ronde à Augusta : 66 (-6) (R1-2020)

Taux de verts en coups réguliers 2020 : 75 % (6e)

Jordan Spieth

Photo AFP

27 ans | États-Unis

Rang mondial : 38e

Présences au Masters : 8e

Meilleur résultat : Champion en 2015

Verts en coups réguliers en 2015 : 54/72 – 75 % (2e)

Nombre de roulés en 2015 : 108 – Moy. 27 par ronde (3e)