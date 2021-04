Vaccination prioritaire: chauffeurs de taxi et travailleurs d’épiceries déçus

La liste des travailleurs de milieux à risque qui pourront être vaccinés en priorité sur l'île de Montréal dès la semaine prochaine fait des déçus chez les employés d’épicerie et les chauffeurs de taxi, laissés pour compte.

«On transporte toute la journée des personnes âgées vers la pharmacie, la clinique ou l’hôpital. On voyage les gens qui arrivent à l’aéroport vers leur hôtel de quarantaine, et pourtant on n’a pas droit au vaccin, c’est choquant», déplore Dany Atallah, du regroupement des propriétaires de taxi de Montréal.

Pour M. Attalah, l’absence d’une voix forte provenant de l’industrie du taxi – qui n’a pas le poids des grands syndicats du secteur public – explique pourquoi ces travailleurs ne sont pas sur la courte liste de Québec. Ils sont pourtant cloitrés chaque jour dans une voiture avec des dizaines d’étrangers, mais la Santé publique privilégie les lieux à fort risque d’éclosion [voir encadré].

Même déception chez les épiciers. «On est au front depuis le début de la pandémie. On était des héros. Mais finalement il semble qu’on n’est pas priorisés. On comprend qu’il y a un nombre X de vaccins. Mais les gens sont déçus», dit Stéphane Lacasse, directeur Affaires publiques et gouvernementales à l’Association des détaillants en alimentation du Québec.

«J’espère que c’est basé sur la science, et que c’est parce que dans les épiceries, il y a moins d’éclosion et de propagation de variants. Mais on s’est fait dire qu’on représente environ 4 % des éclosions sur l’île de Montréal. Fermer une épicerie, ça a un gros impact sur une communauté», explique-t-il.

De son côté, la Santé publique avoir fait ces choix pour prévenir les éclosions les plus importantes. «Ces travailleurs ont tous été retenus en fonction des données épidémiologiques de la fréquence des éclosions dans ces milieux, du risque d’exposition à la covid 19 et afin de réduire les perturbations sociales et préserver le fonctionnement de la société» a souligné en conférence de presse le Directeur national de santé publique Horacio Arruda.

Le cabinet du ministre de la Santé Christian Dubé a indiqué que pour l’instant, il n'avait pas l'intention d’ajouter des travailleurs à cette liste dans les prochaines semaines.

Le personnel en contact avec le public dans les milieux suivants pourra se faire vacciner à Montréal dès la semaine prochaine.