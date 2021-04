265 770 rendez-vous disponibles

La balle est dans le camp des Québécois. Plus de 265 000 rendez-vous pour être vacciné contre la COVID-19 dans la prochaine semaine attendaient de trouver preneur, hier en fin de journée.

Le nombre de plages horaires pour recevoir une dose a littéralement explosé, principalement dans la région de Montréal et ses couronnes comme Lanaudière et les Laurentides.

En classant par code postal les données brutes extraites du site web clicsante.ca (où il est possible de prendre rendez-vous), notre Bureau d’enquête a pu constater que la grande majorité des places disponibles dans les sept prochains jours sont sur l’île de Montréal. Plus de 170 000 plages horaires y étaient disponibles à 18 h hier (voir la liste plus bas).

Par exemple, le Carré Décarie, à Montréal, affichait plus de 20 000 places et le Stade olympique comptait 12 000 cases horaires libres.

Très variable

Dans la Capitale-Nationale, plus de 6800 rendez-vous étaient toujours disponibles en fin de journée, dont 3600 au Centre des foires de Québec.

Des dizaines de pharmacies, partout dans la province, affichaient aussi des disponibilités au cours de la prochaine semaine.

Par contre, il y avait exactement zéro case disponible au cours de la prochaine semaine au Saguenay–Lac-Saint-Jean, et dans six autres régions. En Estrie, il en restait 30.

Les chiffres évoluent d’heure en heure. Hier matin, on parlait d’un peu plus de 70 000 rendez-vous à la grandeur du Québec. À ce moment, le ministre de la Santé Christian Dubé a affirmé en point de presse qu’il était « tout à fait normal » que plusieurs places restent à combler.

« C’est à nous, et c’est aux Québécois, de regarder chacun de notre côté s’il reste des rendez-vous, mais ça nous prend un peu de marge de manœuvre », a-t-il fait valoir.

Doses en abondance

Le ministre a expliqué que la consigne donnée aux PDG des établissements de santé était désormais d’ouvrir des blocs de rendez-vous lorsqu’on sait qu’un certain nombre de doses seront disponibles.

Et justement, le Québec a reçu des centaines de milliers de fioles dans les derniers jours.

Selon le ministère de la Santé :

230 490 doses de vaccin Pfizer étaient attendues cette semaine ;

135 100 doses de Moderna ont été reçues ;

339 600 doses d’AstraZeneca sont également en transit dans le réseau.

De tels chiffres laissent penser que l’opération de vaccination pourrait réellement décoller, après des semaines lors desquelles le nombre de gens inoculés chaque jour était en deçà du rythme nécessaire pour réussir à vacciner tous les Québécois qui le désirent d’ici le 24 juin.

M. Dubé avait d’ailleurs promis plus de vaccination à partir de la fin de cette semaine. Hier, il a encouragé les gens à « aller vérifier régulièrement les disponibilités sur le site web, parce qu’on rajoute toujours de nouveaux rendez-vous ».

RENDEZ-VOUS DISPONIBLES DANS LES SEPT PROCHAINS JOURS

En date d’hier, 18 h

Abitibi-Témiscamingue 0

Bas-Saint-Laurent 0

Capitale-Nationale 6810

Centre-du-Québec 60

Chaudière-Appalaches 0

Côte-Nord 0

Estrie 30

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 0

Lanaudière 35 020

Laurentides 18 935

Laval 17 805

Mauricie 12 039

Montérégie 1105

Montréal 171 926

Nord-du-Québec 0

Outaouais 2040

Saguenay-Lac-Saint-Jean 0

Total des plages horaires libres : 265 770

Sources : Clic Santé et StatVaccin

– Avec la collaboration de Charles Mathieu et de Philippe Langlois