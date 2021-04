COVID-19: un niveau d'anxiété jamais vu chez les élèves

Selon la Dre Johanne Lévesque, neuropsychologue et experte du cerveau, les jeunes élèves du primaire et du secondaire vivent actuellement une anxiété qui n’a jamais été aussi élevée.

«C’est une croissance phénoménale. Autant des enfants du primaire que du secondaire vont être aux prises avec un niveau d’anxiété que je ne pensais pas voir dans ma carrière. De jeunes enfants qui s’automutilent, qui font des crises de panique. Des élèves du secondaire qui ont des troubles alimentaires. C’est une espèce de résignation», a-t-elle souligné.

«Les jeunes ne voient plus d’espoir et ils se demandent comment ils vont pouvoir traverser cette épreuve. Une mère m’a expliqué que son enfant de 8 ans avait le sentiment d’être en danger et qu’il préférait mourir, car il ne comprenait pas sa détresse et son niveau d’anxiété. J’en entends toutes les semaines», a témoigné la Dre Lévesque.

Écoutez l’entrevue de la neuropsychologue Johanne Lévesque avec Sophie Durocher, sur QUB radio:

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide

Jeunesse, J’écoute

Tel-jeunes

À VOIR AUSSI