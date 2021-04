Dollarama: la famille Rossy vend pour 125 M$ d’actions

Une semaine après le dévoilement des résultats financiers de Dollarama et de ses nouvelles cibles de croissance pour la prochaine décennie, la famille Rossy vend pour environ 125 millions $ d’actions du détaillant.

Le grand patron de la chaîne à bas prix, Neil Rossy, la société privée contrôlée par la famille, Investissements GRI, et la Fondation Rossy ont convenu de céder à une institution financière 2,2 millions d’actions.

Après cette entente, les trois initiés détiendront ensemble 4,2 % des actions ordinaires de l’entreprise montréalaise. Jeudi, en fonction du prix du titre sur le marché, cela représentait une valeur d’environ 730 millions $.

L’argent récolté à partir de la vente des actions de la Fondation Rossy devrait servir à «financer les engagements existants envers divers organismes caritatifs», peut-on lire dans un communiqué.

Pour la vente des blocs d’actions du président et chef de la direction, Neil Rossy, et de la société privée Investissements GRI, cette décision a été prise «aux fins de diversification financière», ajoute-t-on.

La clôture de ces opérations est prévue vers le 12 avril.

Ce n’est pas la première fois que ces actionnaires diminuent leurs parts. En décembre dernier, ils ont vendu pour 130 millions $ d’actions, en juin 2020, pour 150 millions $ et, en 2019, pour 100 millions $.

Rappelons que la Caisse de dépôt et placement du Québec figure également parmi les actionnaires de Dollarama.

La semaine dernière, le détaillant a annoncé qu’il prévoyait ouvrir 600 nouvelles succursales au Canada d’ici 2031. Pour cette année, entre 60 et 70 nouveaux magasins sont dans les plans de la direction et les investissements devraient osciller entre 160 et 170 millions $.

En 2020, malgré les impacts de la pandémie, Dollarama a vu progresser ses ventes de 6,3 %, pour atteindre 4,03 milliards $.