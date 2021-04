Du Cohen pour lancer Québec BD

Le festival Québec BD lancera sa 34e édition avec un spectacle autour de Leonard Cohen. Un concert où Philippe Girard et Todd Picard raconteront une tranche de vie de l’auteur, compositeur et interprète en dessins et en musique.

Philippe Girard vient de publier, chez Casterman, la bande dessinée Sur un fil, qui, sous forme de flash-back, raconte la vie de Leonard Cohen. Il dessinera, accompagné en musique par le multi-instrumentiste Todd Picard, une anecdote de la vie de l’artiste montréalais intitulé Le poète et le coiffeur.

Le musicien a composé des segments musicaux inspirés par l’œuvre de Cohen.

« J’ai vu le prémontage et ça va être super beau. Ça fait un spectacle vraiment intéressant. Ce spectacle a été créé pour le festival de la BD », a indiqué Thomas-Louis Côté, directeur du festival Québec BD.

Ce spectacle sera présenté, vendredi soir, à 20 h, sur la page Facebook de Québec BD et sur la chaîne YouTube. Il demeurera en ligne jusqu’au 16 avril.

Installation extérieure

Annulé l’an dernier, en raison de la pandémie, le festival Québec BD se déploiera jusqu’au 13 juin.

« Les gens, après un an de pandémie, sont de moins en moins enclins à passer de longues heures devant leurs écrans, parce qu’ils le font à longueur de semaine. Il aurait été difficile d’accrocher les gens autant avec un événement en ligne qui aurait eu lieu sur trois ou quatre jours. Les gens vont pouvoir profiter de la programmation à leur rythme », a fait remarquer Thomas-Louis Côté.

La 34e édition de Québec BD se déploiera majoritairement en ligne. Une installation extérieure consacrée aux œuvres du bédéiste Guy Delisle est à l’affiche à la place d’Youville jusqu’au 30 avril.

► La programmation complète est en ligne sur le site quebecbd.com. Il est aussi possible de s’abonner à une infolettre afin de pouvoir être mis au courant des événements qui seront présentés chaque semaine.