Fermeture prolongée des écoles: des parents découragés, mais résignés

La prolongation de la fermeture des écoles a été accueillie avec découragement et résignation par plusieurs parents jeudi alors que des cas positifs sont rapportés dans plus de 60% des écoles de Québec.

• À lire aussi: Mesures d'urgence prolongées à Québec, Lévis, Gatineau et en Beauce jusqu'au 18 avril

Alice, une avocate mère de cinq enfants, a «la broue dans le toupet» depuis le début de la semaine. «Je pense que j’ai travaillé une heure pendant toute ma journée», a-t-elle laissé tomber jeudi, tout en appréhendant la semaine prochaine.

Le gouvernement Legault a annoncé jeudi que les écoles de Québec, Lévis, Gatineau et la Beauce resteront fermées jusqu’au 18 avril.

Marie-Claude, dont le conjoint travaille dans le réseau de la santé, devra sacrifier des congés en banque puisqu’elle n’arrive tout simplement pas à concilier boulot et école en ligne.

«Faire sept heures de télétravail par jour avec deux enfants à la maison, c’est juste pas possible», lance la mère d’un garçon en maternelle et d’une fille en deuxième année.

«L’an passé, j’ai travaillé les soirs et les fins de semaine pour compenser et je me suis brûlée. Je ne le referai pas», ajoute-t-elle.

D’autres parents ont tout simplement choisi que leur enfant ne fasse pas l’école virtuelle cette fois-ci, pour alléger l’horaire quotidien.

«Au cours de la dernière année, l’école à la maison a été extrêmement anxiogène pour nous», raconte Sophie, maman de deux enfants de 5 et 8 ans qui gère au quotidien une dizaine d’employés.

«Cette fois-ci, nous avons décidé de ne pas faire les cours à distance. On fait tout le travail académique avec notre garçon, et même plus, mais dans des plages horaires qui nous conviennent», explique-t-elle.

Le virus dans 60% des écoles

Même si les écoles sont fermées à Québec, Lévis, Gatineau et en Beauce, le nombre de cas positifs continue de grimper dans les établissements scolaires de la région, puisque les élèves et les membres du personnel qui obtiennent un résultat positif pendant qu’ils sont à la maison sont tout de même comptabilisés dans le réseau scolaire.

À Québec, plus de 60% des écoles publiques des trois centres de services scolaires de la Rive-Nord (Découvreurs, de la Capitale et des Premières-Seigneuries) rapportent au moins un cas de COVID-19, une proportion qui était plutôt à 40% juste avant leur fermeture la semaine dernière.

102 cas positifs au SSF

Du côté du Séminaire Saint-François, l’éclosion qui y a été déclarée il y a maintenant plus d’une semaine a contaminé 92 élèves et 10 membres du personnel, sans compter leurs familles.

Or contrairement à l’éclosion survenue au Méga Fitness Gym, la direction régionale de santé publique refuse de dévoiler le nombre de cas secondaires liés à cette éclosion.

À l’école secondaire Pointe-Lévy, située sur la Rive-Sud de Québec, 34 personnes ont été déclarées positives jusqu’à maintenant, mais les résultats du dépistage massif qui s’y est déroulé mardi et mercredi ne sont pas encore connus.