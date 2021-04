Jacques Delisle: voici les motifs qui seront invoqués pour que l'ex-juge puisse reprendre sa liberté

Trois motifs seront invoqués pour convaincre le Tribunal de remettre en liberté l’ancien juge de la Cour d’appel, Jacques Delisle, à la suite de la décision du ministre de la Justice qui ordonne la tenue d’un nouveau procès à la lumière «de preuves nouvelles».

Dans la requête d’une dizaine de pages déposée, ce matin, au greffe de la Cour supérieure, les trois motifs y sont exposés par Me James Lockyer et Me Jacques Larochelle qui représentent les intérêts de l’ancien magistrat.

En premier lieu, ils invoquent le fait que «la preuve nouvelle considérée par le ministre suggère que M. Delisle est probablement innocent et que la mort de Nicole Rainville est un suicide».

Ils précisent également que leur client s’engage à se livrer «en conformité avec les termes de toute ordonnance de libération» et que «la détention continue» de leur client n’est pas «nécessaire dans l’intérêt public».

« Monsieur Delisle a toujours affirmé son innocence» et «ses deux enfants ont toujours cru» en celle-ci, ont également rappelé les avocats de l’octogénaire qui ont aussi précisé que Jacques Delisle, s’il était remis en liberté, pouvait fournir à la Cour «une sûreté suffisante».