La fin du parcours à Columbus pour David Savard?

Le défenseur David Savard sera retranché par les Blue Jackets de Columbus qui affronteront le Lightning de Tampa Bay, jeudi, car son équipe souhaite éviter une blessure d’ici la date limite des transactions, lundi prochain.

• À lire aussi: Toutes les transactions dans la Ligue nationale de hockey

C’est ce qu’ont rapporté divers médias, dont la chaîne TVA Sports.

Conséquemment, le Québécois de 30 ans pourrait avoir disputé sa dernière partie dans l’uniforme des Jackets, puisque le directeur général Jarmo Kekalainen tente de le refiler à une autre organisation. Columbus occupe le sixième rang de la section Centrale et, avant les duels du jour, accusait cinq points de retard sur une place en séries éliminatoires.

Cette saison, Savard a inscrit un but et cinq mentions d’aide en 40 matchs, tout en conservant un différentiel de -19. Il compte 597 rencontres du calendrier régulier en carrière à son actif et a amassé 166 points, dont 41 buts. Il deviendra joueur autonome sans compensation cet été.