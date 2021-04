Le Groupe Canam confirme l’acquisition de Supermétal

Le Groupe Canam complète l’acquisition de l’entreprise Supermétal.

En mars, Le Journal révélait que les deux compagnies avaient signé une entente de principe concernant cette transaction. C’est la division Canam Ponts qui devient officiellement propriétaire de Supermétal.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

«L’achat de Supermétal accroîtra la capacité de production de Canam Ponts et son offre de produits», a indiqué dans un communiqué, jeudi, Marcel Dutil, président du conseil du Groupe Canam.

Spécialisée dans la fabrication et l’installation de charpentes métalliques, l’entreprise Supermétal compte plus de 550 employés répartis dans trois usines, soit à Lévis, à Sherbrooke et à Leduc, en Alberta. La compagnie, dont le siège social est à Lévis, a également un bureau du côté des Philippines.

Groupe Canam possède, aujourd’hui, sept usines au Canada et une aux États-Unis. Plus de 2675 personnes travaillent dans l’entreprise.