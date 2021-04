Le retour des BIXI dès vendredi

Les populaires vélos BIXI feront leur retour dans les rues montréalaises ce vendredi, près d’une semaine avant le lancement habituel du 15 avril.

C’est dès 8 h que les usagers pourront progressivement commencer à réutiliser les vélos.

«Les gens ont besoin de bouger et les équipes BIXI ont tout fait pour que le service puisse être disponible le plus rapidement possible cette année. Nous sentons la fébrilité dans l'air, puisque nous avons vendu plus d'abonnements qu'à pareille date en 2019, qui fut une année record», a déclaré jeudi par voie de communiqué le président du conseil d’administration de BIXI Montréal, Alexandre Taillefer.

Cette année, le territoire desservi par la compagnie sera deux fois plus grand – de 142 km2 à 317 km2 – avec l’ajout de six stations électriques dans les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

La flotte de vélos augmentera aussi avec l’ajout de 725 BIXI électriques, ce qui fait passer leur nombre à 1905 sur l’île, en plus des 7270 BIXI réguliers. Ceux-ci sont répartis en 763 stations un peu partout sur le territoire de Montréal.

BIXI invite les usagers à consulter leur application mobile pour connaître les disponibilités des appareils dans leur secteur. Les utilisateurs ont également jusqu’au 15 avril pour bénéficier d’un rabais de 10 $ sur l’abonnement saisonner qui en coûte 99 $, taxes incluses, au tarif régulier.