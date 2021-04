COVID-19: la formule des points de presse doit être revue, selon un expert en communication

Les points de presse du gouvernement visant à informer la population sur l'état de la pandémie au Québec ont perdu de leur efficacité et doivent être revus, selon un expert en communication.

«À trop en faire et à répéter sensiblement les mêmes données, on vient à banaliser l'événement et à diluer la communication et l'efficacité des messages», a estimé jeudi Steve Flanagan à l'émission de Vincent Dessureault, sur QUB radio.

Celui qui s'est fait connaître en 1998 pour son rôle de chargé de communication d'Hydro-Québec durant la crise du verglas croit, entre autres, que les points de presse doivent être raccourcis, quitte à diminuer le nombre de questions posées par les journalistes.