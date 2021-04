Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 9 avril:

«Jamie Oliver: ultimes légumes»

Manger des plats savoureux et bons pour la santé sans protéines animales? C’est ce que propose le chef Jamie Oliver en cuisinant beaucoup de légumes frais. Avec ses mets, il souhaite plaire aux végétariens convaincus, mais aussi aux carnivores purs et durs.

Vendredi, 15 h, Zeste.

«Ça finit bien la semaine»

Sur le plateau du rendez-vous animé par Julie Bélanger et José Gaudet, on retrouve Debbie Lynch-White pour parler du docu-réalité «Histoires de coming out», Rachel Graton qui discute de la série «Portrait-robot» et Sam Breton qui se qualifie de «Homer Simpson de la scène».

Vendredi, 19 h, TVA.

«Sur ta rue»

Afin d’assouvir la soif de paranormal de Mélissa Bédard, la détective privée Annie Richard se penche sur la Dame blanche de la chute Montmorency, les fantômes de l’institut psychiatrique Robert Giffard et les enfants morts de l’orphelinat de Lévis, tous associés à la région de Québec.

Vendredi, 19 h 30, Canal D.

«De père en flic 2»

Les policiers Louis-José Houde et Michel Côté sont de retour pour une autre aventure comique au cinéma. Et ils doivent à nouveau collaborer s’ils veulent épingler le chef de la mafia. Ils se rendent donc dans un camp de thérapie destiné aux couples.

Vendredi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Gandhi, de l’homme à l’icône»

Mohandas Karamchand Gandhi est devenu un visage planétaire, une figure incontournable en matière de non-violence et d’indépendance en Inde. Le temps de ce documentaire, on retrace comment ce guide spirituel et dirigeant politique s’est servi de son image pour véhiculer de grands messages.

Vendredi, 21 h, Planète+.

«Adaptation.»

Incapable de rédiger l’adaptation d’un livre pour le cinéma, un scénariste trouve l’inspiration pour écrire en se concentrant sur l’homme de l’ouvrage et l’auteure. C’est ainsi qu’il déclenche une série d’événements... Une comédie dramatique mettant en vedette Nicolas Cage, Chris Cooper et Meryl Streep, tous nommés aux Oscars pour leur prestation.

Vendredi, 23 h, ARTV.

«Fiction pulpeuse»

Titre incontournable de la filmographie de Quentin Tarantino, ce long métrage suit deux tueurs à gages confrontés à divers éléments de malchance et surtout, impliqués dans une histoire violente où les personnages sont excentriques. Une distribution choc notamment composée de John Travolta, Samuel L. Jackson et Uma Thurman.

Vendredi, 23 h 31, Télé-Québec.