Un tournoi à la fois pour Félix Auger-Aliassime

Pour une deuxième année de suite, le calendrier des Internationaux de Roland-Garros est chamboulé en raison de la pandémie. Une situation qui ne dérange pas Félix Auger-Aliassime pour le moment.

«Ça ne change pas énormément de choses pour moi, a indiqué le Québécois à ce sujet. Par contre, ce report d’une semaine signifie qu’il n’y aura que deux semaines avant Wimbledon.

«À compter de dimanche, il y a le tournoi de Monte-Carlo. C’est ça l’important.»

Au cours de la dernière année, les dirigeants de l’ATP et de la WTA ont trouvé une façon de relancer les activités de leur circuit respectif en pleine pandémie mondiale.

«Nous sommes privilégiés de pouvoir continuer à faire notre métier et à jouer des tournois, a précisé Auger-Aliassime. Bien sûr, on aime mieux quand il y a du public et on aimerait que tout soit ouvert.

«Les conditions, qui sont mises en place, sont là pour nous protéger. De cette façon, le circuit peut continuer et faire ce qu’on aime.»

Heureux pour Hurkacz

Dimanche dernier, Hubert Hurkacz a remporté le tournoi de Miami. Le Polonais est également le partenaire de double d’Auger-Aliassime depuis le début de la saison 2021.

«C’est un très bon joueur et une très bonne personne. Je prends beaucoup de plaisir à jouer avec lui. Je suis ravi pour lui qu’il ait remporté ce titre à Miami.

«Ça fait du bien de voir de nouveaux noms remporter des gros tournois. Il a été capable de Tsitsipas, Rublev et Shapovalov dans le même tournoi. C’est franchement mérité.»

Auger-Aliassime et Hurkacz participeront aux tournois de Monte-Carlo, Madrid et Rome en simple et en double.

«Le double, c’est une très bonne chose pour faire évoluer mon jeu au niveau des volées et de la précision de mes coups.»