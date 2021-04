À Québec, c'est le supplice de la goutte

À travers le tsunami de mauvaises nouvelles liées à cette troisième vague de COVID qui sévit dans la région de Québec, et le supplice de la goutte qu’on s’apprête à vivre, l’engouement de la population à recevoir le vaccin est venu mettre un baume.

À l’heure où nos libertés sont de nouveau réduites à leur maximum, avec la propagation qui explose en raison des variants, le niveau d’anxiété atteint certainement son paroxysme dans la région.

Maintenant, on ne sait pas pendant combien de temps l’étau sera ainsi encore refermé sur nos libertés. Le gouvernement aurait pu aussi choisir de maintenir le confinement pour une période encore plus longue. Il a opté pour prolonger pour une semaine.

Comme on peut s’attendre à ce que la situation persiste, ce sera sans doute le supplice de la goutte pour les semaines à venir... Il nous faudra être courageux.

Comme le disait le premier ministre hier, les cas se retrouvent maintenant dans notre rue, dans notre quartier, quand ce n’est pas dans notre cercle d’amis ou notre famille.

Le virus est plus contagieux et vicieux que jamais, a-t-il dit, ce qui commande d’être plus prudent que jamais. Il a tout à fait raison.

C’est comme si l’étau se resserrait et menaçait encore plus sérieusement de nous atteindre, même les jeunes. Les gens ont peur, encore plus qu’avant.

Dernier droit

C’est aussi sans doute cette peur qui explique pourquoi les gens ont répondu avec autant d’empressement, hier matin, à l’ouverture de cliniques sans rendez-vous pour recevoir le vaccin d’AstraZeneca.

Dès 4 h 30 du matin, à Québec, des gens faisaient la queue pour obtenir un numéro. Les places se sont envolées en très peu de temps.

Or, avec toute la désinformation qui circule à propos des vaccins, il est rassurant de voir que les gens embarquent malgré tout et font confiance à la science.

M. Legault rappelait hier à quel point tous sont tannés. Notre patience et notre résistance n’auront jamais été autant mises à l’épreuve.

« On a fait une bonne partie du chemin, soyons solidaires, courageux pour faire ensemble le dernier droit. »

Recevoir le vaccin, ça fait justement partie des moyens d’être solidaires et de participer à ce que le dernier droit soit le moins difficile possible. J’ai envie de dire merci à tout ce beau monde qui fait sa part et se précipite pour se protéger et protéger les autres.