Le taux de chômage est resté stable au Québec

Le taux de chômage s’est maintenu à 6,4 % en mars au Québec.

L'emploi a augmenté dans la province (+26 000; +0,6 %) en mars, après avoir enregistré une hausse notable en février, a fait savoir vendredi Statistique Canada.

Le travail à temps plein a augmenté de 1,4 % entre février et mars, tandis que le travail à temps partiel a diminué (-2,9 %).

«La majeure partie de la croissance de l'emploi enregistrée rend compte de la reprise soutenue observée dans les secteurs — y compris le commerce de détail et les services d'hébergement et de restauration — où l'emploi avait diminué en janvier en raison des restrictions de santé publique. Les augmentations de l'emploi enregistrées dans les soins de santé et l'assistance sociale dans les services d'enseignement ainsi que dans la construction ont aussi contribué à la croissance nationale en mars», a indiqué Statistique Canada.

Hausse de l'emploi au Canada

Au pays, le taux de chômage a reculé pour un deuxième mois consécutif, en baisse de 0,7 point de pourcentage pour s'établir à 7,5 % en mars, ce qui représente le taux le plus faible depuis février 2020, a indiqué Statistique Canada.

Le nombre de chômeurs a diminué de 148 000 (-8,9 %) en mars, «et la majorité (59,0 %) des personnes qui sont sorties du chômage a commencé un emploi». Malgré les diminutions observées en février et en mars, le nombre de chômeurs s'est établi à 1,5 million, en hausse de 371 000 (+32,4 %) par rapport à février 2020.

L'emploi a augmenté de 303 000 (+1,6 %) en mars. Combinée avec la hausse de 259 000 (+1,4 %) enregistrée en février, cette augmentation a porté l'emploi à 1,5 % (-296 000) de son niveau de février 2020».

Tant le travail à temps plein (+175 000; +1,2 %) que le travail à temps partiel (+128 000; +3,9 %) ont augmenté en mars.

Le travail autonome a augmenté pour la première fois en trois mois, en hausse de 56 000 (+2,1 %), mais il est demeuré inférieur de 5,4 % (-156 000) à son niveau observé en février 2020 avant la COVID-19.

Comme la Belle Province, l’Ontario, l’Alberta, le Manitoba, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador et l'Île-du-Prince-Édouard comptent moins de chômeurs. L'emploi était inchangé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan.