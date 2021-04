Avoir de beaux œufs!

Les œufs vous font de l’œil chaque fois que vous ouvrez la porte du réfrigérateur ? Prenez-en soin, cuisinez-les et présentez vos créations de façon alléchante avec ces quelques accessoires qui feront sortir vos idées de leur coquille !

Recettes savoureuses

Photo courtoisie

En cuisinant les œufs, on laisse libre cours à son imagination pour concocter des bouchées aux multiples saveurs. Cet appareil d’Hamilton Beach vous invite à craquer un œuf dans chacun de ses deux plateaux antiadhésifs, de personnaliser leur assaisonnement et de les faire cuire en moins de 10 minutes sans salir un poêlon. Un petit régal vite fait !

walmart.ca > 29,98 $

Coupés à la perfection

Photo courtoisie

Ce coupe-œuf facilitera la préparation de vos œufs cuits durs. Sans les écraser ou les abîmer, ses fils en acier inoxydable couperont les cocos en quartiers ou en tranches selon la présentation désirée, sur une salade par exemple !

Photo courtoisie

linenchest.com > 19,99 $

On les dorlote

Photo courtoisie

Ne prenez pas le risque que les œufs roulent et se cassent dans le réfrigérateur, créant tout un gâchis et un terrible gaspillage. Offrez-leur le confort et la sécurité, dans ce contenant pour les œufs de Joie, qui garde au frais les cocos de toutes les grandeurs.

Photo courtoisie

arescuisine.com > 9,99 $

Bons à la coque

Photo courtoisie

Inutile de faire bouillir de l’eau, ni même de sortir un poêlon lorsqu’on possède ce cuiseur à œufs sur deux niveaux, accueillant 12 œufs en même temps ! Il permet d’obtenir la cuisson parfaite des œufs durs, mollets, pochés et des omelettes. Pratique lorsqu’il y a plusieurs personnes à table !

stokesstores.com > 39,99 $