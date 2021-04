Cole Caufield remporte le trophée Hobey-Baker

L’espoir du Canadien de Montréal Cole Caufield s’est vu décerner le trophée Hobey-Baker, vendredi, à titre de meilleur joueur universitaire aux États-Unis.

Caufield, qui faisait aussi ses débuts professionnels avec le Rocket de Laval en cette journée bien remplie, a été préféré à l’attaquant Shane Pinto (North Dakota) et au gardien Dryden McKay (Minnesota State).

«Ça veut dire beaucoup pour moi et pour mon école au Wisconsin. Je ne pourrais être plus heureux de cet honneur. J’ai travaillé fort toute la saison pour y arriver», s’est réjoui Caufield lors d’une entrevue qui a suivi l’annonce et qui, humblement, a donné tout le crédit à ses coéquipiers et ses entraîneurs.

En 31 matchs lors de sa deuxième et dernière saison avec les Badgers de l’Université du Wisconsin, dans la NCAA, Caufield a amassé 52 points, dont 30 buts. Sélectionné au premier tour – 15e au total – par le Canadien lors du repêchage de 2019, l’athlète de 20 ans semble vouloir répondre aux attentes placées en lui, même si elles semblent parfois énormes.

«Je suis excité de faire partie de cette grande organisation et j’ai vraiment hâte [de jouer]. [...] J’ai beaucoup appris cette année et ça m’aidera tout au long de mon parcours», a poursuivi le jeune homme âgé de 20 ans.

Le Calder en 2021-2022?

L’Américain n’est pas le premier espoir du CH à remporter le trophée Hobey-Baker. Le défenseur Tom Kurvers, choisi en septième ronde au repêchage de 1981 par le Tricolore, l’a gagné en 1984 au terme de sa quatrième et dernière saison avec les Bulldogs de l’Université Minnesota-Duluth.

Blake Geoffrion est un autre vainqueur ayant porté les couleurs du CH. Il était toutefois dans l’organisation des Predators de Nashville quand il l’avait emporté en 2010.

Caufield pourrait sans doute porter les couleurs du Canadien de façon régulière, la saison prochaine. À titre indicatif, seulement deux récipiendaires du trophée Hobey-Baker ont également remporté le trophée Calder, remis à la recrue de l’année dans la LNH, soit: Chris Drury et Cale Makar.

Liste des récents vainqueurs du trophée Hobey-Baker

2020: Scott Perunovich

2019: Cale Makar

2018: Adam Gaudette

2017: Will Butcher

2016: Jimmy Vesey

2015: Jack Eichel

2014: Johnny Gaudreau

2013: Drew LeBlanc

2012: Jack Connolly

2011: Andy Miele