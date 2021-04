David Côté démontre ses qualités athlétiques

Débuté mercredi, le camp d’évaluation des joueurs du Rouge et Or de l’Université Laval, invités par la LCF, a pris fin, vendredi, avec la présentation des exercices de football.

Les six joueurs retenus devaient faire parvenir leur vidéo aux neuf équipes de la LCF au plus tard le 10 avril en prévision du repêchage de la LCF le 4 mai.

David Côté s’est illustré en remportant quatre des six tests. Le botteur a remporté l’épreuve des déplacements verticaux tant du côté droit que gauche avec un chrono identique de 3 s 95 ainsi que les épreuves de saut en longueur sans élan avec un bond de 10 pi 2 po et vertical avec une performance de 38 po.

« C’est le fun de prouver que les botteurs sont capables de bouger et d’être des athlètes, a raconté Côté qui gardait les buts au soccer à l’école secondaire et dans les rangs civils. Je m’attendais à de bons temps, mais je suis très content parce que j’ai battu tous mes records personnels. Mon temps de réaction et mon impulsion sont deux points en ma faveur et le fait d’avoir pratiqué plusieurs sports m’a aidé. »

« Réussir de bons temps signifie que j’ai une bonne éthique de travail et que j’ai mis les efforts nécessaires dans le gymnase, de poursuivre celui qui a participé le 31 janvier dernier au Hula Bowl à Hawaii. Je voulais montrer que j’étais sérieux dans ma préparation et que je ne faisais pas seulement botter des ballons. Mes résultats feront peut-être écarquiller les yeux à quelques équipes. »

Content d’être à Québec

Kean Harelimana ne se plaignait pas de s’être produit dans un contexte complètement différent de celui habituel.

« Nous étions dans notre maison avec notre monde et le niveau de stress n’était pas le même qu’à Toronto en présence des recruteurs de toutes les équipes, a raconté le secondeur extérieur. Nos efforts ont porté fruit. Je suis content que le processus soit terminé et qu’on fasse maintenant place aux entrevues. »

« Quant aux tests, je suis content de mes résultats, d’ajouter le produit des Cheetahs de Vanier. Je voulais réussir 10 répétitions au développé couché, ce que j’ai fait. J’ai montré ma force. Mon film démontre que je me déplace bien sur le terrain et mon résultat au 40 verges (4 s 75) a confirmé ma vitesse. »

Évoluant à une position recherchée dans la LCF, Félix Garand-Gauthier était satisfait de sa semaine de travail.

« J’aurais aimé réussir quelques répétitions de plus au développé couché et courir plus vite, mais je ne suis pas déçu de ma performance, a souligné le centre-arrière qui a discuté entre autres avec Hamilton, Winnipeg et Calgary. J’ai montré mon agilité dans les tests et que je pouvais attraper des passes et non seulement bloquer. »

Receveurs satisfaits

Les receveurs Mathieu Robitaille et Jonathan Breton-Robert étaient très satisfaits de leur prestation.

« J’ai dépassé mes attentes, notamment dans les sauts qui ne sont pas ma force habituellement, et c’est maintenant entre les mains des équipes de la LCF, a indiqué Robitaille. J’ai aussi réussi un record personnel au développé couché. »

« Après deux mois de préparation, j’ai livré la marchandise, de renchérir Breton-Robert qui contrairement à ses coéquipiers profite du statut d’agent libre puisque son année de repêchage était l’an dernier. Ma blessure à l’aine est 100 pour cent derrière moi et j’affiche la meilleure forme de ma carrière. Je voulais montrer ma vitesse tout en démontrant mon agilité. Les deux tests d’agilité étaient ma priorité. »

Finalement, le futur papa Zack Fitzgerald se disait lui aussi satisfait. « Comme pour tout le monde au pays, six semaines de plus de préparation auraient été favorables, mais je suis bien satisfait de mes résultats, a précisé le demi de coin dont l’épouse donnera naissance à un petit garçon le 30 juin. J’ai eu un bon 40 verges et j’ai montré une bonne agilité. »