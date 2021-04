«Étudier la nation québécoise dans l’université québécoise est loin d’aller de soi» : grand entretien avec Alexis Tétreault

Alexis Tétreault est un des figures les plus inspirantes de la nouvelle génération intellectuelle. Candidat au doctorat en sociologie à l’UQAM, auteur de nombreux textes parus dans les grands quotidiens en plus de collaborer à la revue mensuelle L’action nationale, il publiera à l’automne son premier livre, qui portera sur l’évolution de la mémoire collective québécoise. Il lance ces jours-ci un nouveau balado pour mettre en valeur la recherche sur la société québécoise. Je me suis entretenu avec lui.

Mathieu Bock-Côté : Alexis Tétreault, pourriez-vous nous présenter ce nouveau balado, À la recherche du Québec?

Alexis Tétreault : À la recherche du Québec prendra la forme d’une série d’entretiens où j’inviterai les nombreux étudiants qui se saisissent de « l’objet Québec » et qui, souvent, ne bénéficient pas d’un soutien institutionnel adéquat pour faire connaître leurs travaux. Telle est la lacune qu’il me presse de combler : la diffusion du savoir de qualité qui se produit sur notre nation, mais qui se perd dans les corridors des départements de sciences sociales peu fréquentés du grand public. Malheureusement, ce problème en masque un autre, celui du manque de visibilité des jeunes intellectuels québécois. En d’autres termes, À la recherche du Québec servira à faire connaître à la fois les travaux qui s’écrivent sur le Québec et les jeunes intellectuels et universitaires qui les portent.

MBC: Qu’est-ce qui vous pousse à créer ce balado?

AT: Étudier la nation québécoise dans l’université québécoise d’aujourd’hui est, paradoxalement et fort malheureusement, loin d’aller de soi. Les jeunes chercheurs qui se saisissent de cet objet d’étude sont confrontés à deux réalités qui ne les incitent pas à poursuivre leur aventure intellectuelle. D’abord, s’ils sont chanceux, on se désintéressera de leurs recherches. On leur proposera peu ou prou de financement, de visibilité, d’occasions de mettre de l’avant leurs découvertes, etc. S’ils sont malchanceux, ce qui est la plupart du temps le cas, on leur manifestera de l’hostilité. Le simple fait de chercher à « comprendre » (ce qui implique un minimum d’empathie) les phénomènes qui touchent de près ou de loin à la nation, en général, et la nation québécoise, en particulier, leur vaudra la suspicion et les critiques de leurs collègues et professeurs. « Nation » et « fascisme » n’ont-ils pas, au fond, la même morphologie, s’interrogeront de manière abjecte et suffisante leur entourage universitaire immédiat. Ma propre expérience ainsi que les nombreux témoignages que j’ai recueillis au fil des années passées dans les facultés de sciences sociales m’ont convaincu d’une chose : l’étude de la nation québécoise est un défi de tous les instants qui dissuade nombre d’étudiants de s’y investir corps et âme.

MBC : Comment expliquer que l’objet Québec soit à ce point fragmenté dans l’université?

AT : D’abord, des incitatifs socioéconomiques orientent les chercheurs vers d’autres objets d’étude. Ils savent très bien quel objet creuser pour être mis au pinacle par leur université, pour être engagé par une chaire de recherche et pour décrocher de juteuses bourses. Je ne les blâme pas. Du moins, pas totalement. Imaginez être un jeune universitaire talentueux, un lecteur boulimique, un auteur prolifique et ne recevoir en retour que suspicion, désintérêt et incertitude financière.

Les gros sabots du fédéral et des Chaires de recherche du Canada dans nos universités font aussi un tort considérable à l’objet Québec. Ottawa ne finance pas la recherche à la manière d’un mécène désintéressé, mais d’un État qui cherche à consolider sa vision unitaire a mari usque ad mare d’un Canada bilingue et multiculturaliste. Un pays qui ne tolère pas l’existence décomplexée et moindrement autonome de la nation québécoise n’a pas vocation à financer la recherche sur la nation québécoise. C’est pourquoi tout ce qui conforte sa doctrine postnationale d’État et jette le discrédit sur les nations ou la nation québécoise trouve grâce à ses yeux et lui fait sortir son chéquier.

Sans oublier l’idéologie homogène et dominante à l’université qui n’en a que pour la déconstruction de tout ce qui a été sédimenté par l’histoire, la tradition, les coutumes. Comme je l’ai mentionné, étudier la nation autrement qu’avec une perspective « critique », « déconstructiviste » ou « décoloniale » est vu comme une complaisance à l’endroit d’une structure oppressante.

MBC : On parle beaucoup du wokisme dans l’université. Comment analysez-vous la situation des sciences sociales?

AT : Par chance, quelques histoires grotesques arrivent à percer dans les journaux et informent le grand public de l’ambiance délétère que ce wokisme fait peser dans nos salles de classe. Mais le wokisme ne doit pas être étudié ni dénoncé uniquement à l’aune de ses aberrations. Il constitue ce que, dans un autre contexte, l’historien Alain Corbin a appelé « le discours silencieux des choses ». Il instaure un climat idéologique qui asphyxie la vie intellectuelle au-delà des quelques histoires qui nous ont choqués au cours des derniers mois. Autrement dit, s’il faut s’outrer des quelques professeurs cloués au pilori pour avoir prononcé Nègres blancs d’Amérique, il faut surtout s’inquiéter de tous ceux qui s’empêchent désormais de parler du livre Nègres blancs d’Amérique, terrorisés qu’ils sont d’en prononcer le titre.

Sinon, je vois dans le wokisme une des nombreuses preuves du conformisme intellectuel consubstantiel au milieu universitaire. Ces gens se croient tous très courageux et transgressifs. Je me permets de rappeler qu’ils ont peur de prononcer le titre d’un livre. Et il faut voir comment, en moins de quelques mois, s’est imposée l’écriture dite « inclusive » à l’université. Je ne crois pas qu’il soit possible, pour un professeur, de rédiger un plan de cours, un courriel, une grille d’évaluation sans défigurer son texte par l’écriture épicène (un.e historien.ne, un.e étudiant.e, un.e ami.e, etc.). Le geste peut paraître anodin. Il ne l’est pas. Lorsqu’un universitaire use de l’écriture inclusive, il accepte l’idée qui la sous-tend, soit que la langue française est un idiome intrinsèquement misogyne puisque c’est le masculin qui agit comme « genre indifférencié ». Il faut aussi voir comme l’affreux mot « autrice » s’est imposé. Pourquoi ? Parce que nos cher.ère.s ami.e.s (sic) les universitaires considèrent que de parler d’une auteure (« e » muet) est une manière d’invisibiliser la femme derrière un terme indifférencié à l’oral.

MBC : Est-ce que l’abandon de l’objet Québec à des conséquences sur notre vie politique, sur notre vie collective? Par exemple, peut-on croire que la conscience historique québécoise, que la mémoire nationale, souffre du retournement de la recherche universitaire contre elle et de la passion de cette dernière pour la déconstruction?

AT : Cela m’apparaît évident. Plusieurs se plaisent à dire que l’université est une tour d’ivoire qui ne diffuse son savoir que de temps à autre et avec avarice. C’est faux. L’université forme des enseignants à qui elle transmet sa passion pour la déconstruction et le relativisme culturel. Pensons au cours ECR. L’université forme les avocats appelés à construire la jurisprudence de demain. Elle leur enseigne que la Charte canadienne est un absolu et que toute norme collective (la loi 21, par exemple) est une grave violation des droits de l’Homme. L’université forme des gestionnaires et gens d’affaires à qui elle transmet l’idéologie managériale mondialisée. Nombre d’entre eux en viennent à considérer le français comme un sous-idiome qui empêche leur entreprise de prospérer.

La conscience politico-historique subit le même piétinement. On mesure les ravages de la déconstruction universitaire lorsque des Québécois en viennent à se considérer comme des « Blancs » au même titre que les Canadiens et les Américains. L’abandon de la nation comme prisme interprétatif du destin québécois et de l’actualité rend possible le foisonnement, dans nos journaux, du terme « province de Québec ». Bref, l’université n’est pas étrangère à cette propension qu’ont certains Québécois à exécrer leur cadre national.

MBC : Est-ce que l’université est encore un milieu favorable à la vie intellectuelle?

AT : Les facultés de sciences sociales sont de curieuses communautés. On y trouve, en très petit nombre, des professeurs et des chargés de cours d’exception. Des érudits véritables qui tirent leurs étudiants vers le haut et imposent le respect et l’admiration par leur seule probité intellectuelle. La rencontre d’un de ces savants transforme votre parcours, voire votre existence. Je n’écrirais pas ces lignes si trois ou quatre universitaires ne m’avaient pas ébloui par leurs cours magistraux où on les voyait se consumer pour leur objet d’étude. Mais pour un de ces érudits - souvent bien seul dans son département d’ailleurs - on trouve une douzaine d’idéologues wokes qui se servent de leur prestige scientifique pour militer et presque autant de fonctionnaires de la pensée désintéressés et sans aucune vitalité. Donc, est-ce propice à la vie intellectuelle? Oui et non.

Non, car l’institution universitaire ne cultive plus l’excellence, la lecture et la confrontation d’idées antagonistes. Le wokisme précédemment évoqué crée un climat toxique où même les mots que vous utilisez pour décrire le réel pourraient être interprétés comme la preuve de l’intolérance tapie au fond de votre inconscient. La répudiation de certains sujets, dont l’objet Québec, montre aussi très bien que l’université n’est pas le havre de liberté que l’on s’imagine.

Oui, parce que cette adversité est très formatrice. Oui, aussi, parce que c’est à l’université qu’il vous est possible de former un petit cercle de complices avec lesquels vous construirez le milieu favorable à la vie intellectuelle que l’institution ne vous fournit pas. L’écrivain Carl Bergeron le rappelait de belle manière au micro de votre balado, l’université devient une sorte de prétexte pour poursuivre la conversation engagée avec les amis et les camarades de classe. Ce petit groupe avide de connaissances procurera aux étudiants qui le composent l’émulation nécessaire à leur élévation. C’est dans ce cercle qu’il engagera des discussions musclées, qu’il parlera littérature, qu’il redoublera d’efforts pour faire mieux que ses camarades aux examens. Dans les premières années de la formation du jeune intellectuel, ces complices de l’esprit sont les personnes les plus importantes de sa vie.

Peut-être est-ce pour cela que l’on continue, malgré tout, à fréquenter l’université : une grande bibliothèque, une petite poignée de professeurs d’exception et des amis fidèles engagés dans une même aventure intellectuelle.

MBC : Est-ce qu’il est encore possible pour un jeune chercheur de poursuivre la tradition des Jacques Beauchemin, Joseph Yvon Thériault, Fernand Dumont, Gérard Bergeron, ou même Léon Dion, à qui votre balado fait un clin d’œil, d’ailleurs?

AT : S’il accepte d’être mis à l’écart de la communauté des universitaires cités et célébrés, sans doute peut-il poursuivre cette tradition à la manière d’un corps étranger qui résiste malgré tout. S’il souhaite s’instituer dans l’université et y faire carrière, non. Je crois que la chose est rendue structurellement impossible dans l’université québécoise de 2021. Les nouveaux professeurs sont nommés par les professeurs déjà en poste et n’oublions jamais que cette oligarchie de robe est jalouse de son monopole sur la description scientifique du réel.

D’où l’importance que revêt pour moi ce projet de balado. Il s’agit de fournir un espace de liberté à ceux qui désirent interpréter de manière sérieuse et rigoureuse un aspect de la vie nationale du Québec (histoire, sociologie, littérature, cinéma, etc.). D’ailleurs, vous faites bien de souligner le clin d’œil à Dion. Bien que je sois et resterai un indépendantiste « pariziste », je souhaite que mon balado soit quant à lui à l’image d’un Léon Dion : pas nécessairement indépendantiste, ni même militant, mais toujours fidèle à la nation québécoise. Il sera le foyer des chercheurs qui, par-delà nos divergences politiques et idéologiques, se consacrent à la recherche du Québec.

MBC : Comment peut-on aider votre balado?

AT : D’abord en suivant la page du balado sur Facebook et en la faisant connaître. Plus le balado est connu, plus l’objet Québec est mis en valeur.

Ensuite, si vos lecteurs connaissent ou sont des universitaires qui préparent ou ont produit des mémoires, des thèses, des colloques, des articles scientifiques, etc., qui touchent, de près ou de loin, au Québec, qu’ils m’écrivent! Je recrute actuellement des participants. Vous étudiez un aspect (auteur, œuvre, période historique, idéologie, etc.) de la vie québécoise? Je vous veux sur mon balado. Contactez-moi via la page Facebook du balado ou à l’adresse courriel : alarechercheduquebec@gmail.com.

Sinon, le projet est une initiative personnelle portée par mes petits moyens et tout l’aide que l’on veut bien m’apporter. J’accepte donc avec soulagement et gratitude les dons. Pour m’aider : https://paypal.me/pools/c/8yimgdvcyE

Finalement : en restant à l’affût. Le premier épisode devrait paraître sous peu!