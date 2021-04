Feu vert aux sorties en bloc

Non, Club illico et ICI Tou.tv ne sont pas en train d’imiter Apple TV+ et compagnie en délaissant tranquillement l’idée de mettre en ligne des séries au complet d’un seul coup. Les récentes sorties en deux temps de Patrick Senécal présente et L’œil du cyclone font figure d’exception, nous assure-t-on.

Les premiers doutes ont surgi en février avec l’apparition progressive de L’œil du cyclone sur ICI Tou.tv Extra : six épisodes sont arrivés au milieu du mois, et sept autres sont arrivés deux semaines plus tard.

La première saison de Patrick Senécal présente a subi un traitement semblable. Ses cinq premiers épisodes sont débarqués sur Club illico avant l’arrivée du printemps. Ses cinq suivants sont attendus l’automne prochain.

Pourquoi ce délai ? Tant chez Radio-Canada que chez Vidéotron, on blâme la pandémie. En repoussant les tournages des séries, la COVID-19 a bouleversé leur lancement. La preuve ? Les tournages des épisodes manquants de Patrick Senécal présente n’ont pas encore commencé, nous informe-t-on.

« On avait vraiment le goût de lancer [L’œil du cyclone] en février, mais on n’avait pas tout le matériel », indique la directrice principale de Tou.tv, Christiane Asselin.

Tendance lourde

Plusieurs abonnés de Club illico et ICI Tou.tv Extra craignaient une volte-face puisque depuis quelque temps, les géants américains du streaming copient les chaînes télé traditionnelles en présentant un nouvel épisode chaque semaine.

Ainsi, Disney+ a étiré la sauce avec WandaVision, sa minisérie événement. Ses abonnés devaient attendre sept jours entre chaque nouvel épisode cet hiver. Même chose chez Apple TV+ avec The Servant et Ted Lasso. Et pour HBO Max, ça varie. Des fois, c’est une sortie de masse pour permettre l’écoute en rafale, et d’autres fois, c’est au compte-gouttes. Les abonnés de Crave (qui relaie plusieurs productions de HBO) s’en sont rendu compte l’automne dernier avec The Flight Attendant (L’agente de bord), dont l’atterrissage s’est étalé sur près d’un mois.

Changement chez Netflix ?

Du côté de Netflix, règle générale, ses productions originales sont offertes en bloc. Mais ce printemps, le géant déroge à cette règle, rapporte The Hollywood Reporter. Les sorties des deuxièmes saisons des téléréalités The Circle (à compter du 14 avril) et Too Hot To Handle (dès juin) s’étireront sur quelques semaines.

Justification ? « Nous tentons l’expérience pour permettre aux téléspectateurs de disséquer et d’analyser chacune des étapes de l’émission », a récemment écrit Brandon Riegg, vice-président aux contenus non scénarisés chez Netflix, dans un billet de blogue expliquant ce changement de cap.

Prioriser le consommateur

Pour Christiane Asselin de Tou.tv, les plateformes de visionnement sur demande qui égrènent leurs contenus lèsent le public, avare d’écoute en rafale.

« Notre priorité, c’est toujours le consommateur, déclare Mme Asselin. Pour nous, ce qui est important, c’est d’offrir tout en même temps parce que c’est ce qu’il veut. Quand Netflix ou Disney offrent une série originale au rythme d’un épisode par semaine, ils le font non pas pour plaire au consommateur, mais parce qu’ils veulent créer une rétention. »

D’après Christiane Asselin, ICI Tou.tv pourra respecter cette philosophie pendant encore longtemps puisqu’il s’agit d’un modèle d’affaires viable. « Ça fonctionne parce qu’on offre régulièrement du nouveau contenu canadien francophone. On essaie d’offrir une nouvelle série par mois. C’est notre façon de retenir nos abonnés. »