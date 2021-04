Kent Nagano et l’OSM à la télé

Kent Nagano et l’Orchestre symphonique de Montréal seront en vedette, samedi, à 20h, à la télé de Radio-Canada.

L’ensemble proposera un programme avec l’ouverture des Hébrides de Mendelssohn et la Symphonie no 2 de Schumann. Ce concert, enregistré à la Maison symphonique, sera diffusé simultanément sur ICI Musique.

Les Hébrides, qui portait initialement le titre L’Île solitaire, est une œuvre où Mendelssohn dépeint en musique ses souvenirs d’une excursion qu’il a faite à l’île de Staffa en Écosse, où se trouve la célèbre grotte de Fingal.

La Symphonie no 2, une œuvre de 36 minutes, écrite entre 1845 et 1846, oscille entre la résignation et la joie. Elle a été écrite à la suite d’une période dépressive vécue par le compositeur allemand.

Kent Nagano, qui a reçu le titre de chef émérite, est revenu à Montréal pour diriger quelques concerts de l’OSM.

On a pu le voir lors des concerts en webdiffusion De Beethoven à Poulenc et Cordes, vents et piano: l’art du contraste, diffusé jusqu’au 13 avril avec des œuvres de Haydn et de Mozart.