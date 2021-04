Lafrenière et les Rangers supplantent les Islanders

Alexis Lafrenière a inscrit le premier but des Rangers, aidant ceux-ci à l’emporter 4 à 1 sur les Islanders dans ce duel tout new-yorkais, vendredi soir, au Nassau Veterans Memorial Coliseum.

En deuxième période, le Québécois a récupéré une rondelle laissée libre dans l’enclave pour faire passer sa récolte de buts cette saison à sept. Colin Blackwell a rapidement doublé la mise en secouant les cordages lui aussi.

AFP

K’Andre Miller et Mika Zibanejad ont tous les deux déjoué Semyon Varlamov au troisième tiers. Le gardien des Islanders s’en est tout de même bien sorti avec 32 arrêts sur 35 tirs.

Le vétéran Andy Greene a quant à lui battu Alexandar Georgiev en deuxième période. Ce dernier a réalisé 31 arrêts à son premier départ en trois semaines.

C’est la première fois cette saison que la bataille de la Grosse Pomme ne se terminait pas par un blanchissage. Les Islanders avaient d’ailleurs remporté deux des trois premiers duels.

Victoire des Penguins

À Newark, Sidney Crosby et Bryan Rust ont chacun récolté trois points dans la victoire de 6 à 4 des Penguins de Pittsburgh face aux Devils du New Jersey.

Rust a touché la cible deux fois au troisième vingt et Crosby a également secoué les cordages lors du dernier engagement. Rust a obtenu une mention d’aide tandis que le capitaine des Penguins en a enregistré deux.

Jared McCann, Brian Dumoulin et Colton Sceviour ont aussi enfilé l’aiguille pour les visiteurs.

Chez les Devils, Miles Wood a marqué deux fois. Jack Hughes et Jesper Boqvist ont également réussi à déjouer Casey DeSmith, qui a reçu un total de 29 lancers. À l’autre bout de la patinoire, Mackenzie Blackwood a cédé cinq fois sur 26 tirs.

Ovechkin s’approche de Dionne

À Buffalo, Alex Ovechkin a continué de se rapprocher de Marcel Dionne et du cinquième rang des meilleurs marqueurs dans l’histoire de la LNH en obtenant son 727e but en carrière dans une victoire de 4 à 3 des Capitals de Washington contre les Sabres. Il n’est maintenant plus qu’à quatre buts de rejoindre Dionne.

Il s’agit d’un 21e but cette saison pour l’attaquant russe, qui a atteint le cap des 20 réussites pour une 16e saison consécutive jeudi.

Justin Schultz a mené les Capitals avec une production d’un but et de deux aides. C’est toutefois Jakub Vrana qui a fait la différence avec son 11e but de la saison. Brenden Dillon a été l’autre marqueur des visiteurs.

Chez les Sabres, Henri Jokiharju, Casey Mittelstadt et Tage Thompson ont enfilé l'aiguille.