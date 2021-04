Lettre à ceux qui portent leur masque sous le nez

À vous qui, de plus en plus nombreux, portez le masque sous votre nez, permettez-moi de vous écrire ces quelques mots amicaux. Non pas pour vous culpabiliser. Après tout, nous sommes tous fatigués de la pandémie.

Si je vous écris, c’est parce qu’avec l’arrivée des variants, il est urgent qu’on se parle. Avec respect, mais franchise. Le fait est qu’on vous croise de plus en plus souvent.

On vous voit dans les allées des épiceries, des pharmacies, des centres commerciaux, dans les transports, les guichets automatiques, etc. Bref, dans les lieux où le port du masque est obligatoire.

Une fois à l’intérieur, vous descendez votre masque sous votre nez. Vous ne le faites pas par méchanceté, mais parce que vous pensez, à tort malheureusement, que ce n’est pas grave. À preuve, si quelqu’un vous demande gentiment de couvrir votre nez, vous l’ignorez.

Les employés vous voient aussi. Mais comme ils sont épuisés par la pandémie et leur obligation, depuis des mois, de porter le masque 8 heures par jour, ils font semblant de ne plus vous voir. Sont plus capables de « jouer à la police ».

5 bonnes raisons

Dans ce cas-là, vous me direz, c’est quoi le problème, Mme Legault ? Le problème est qu’en laissant votre masque pendre sous votre nez, vous risquez vous-même d’attraper la COVID-19 en respirant des gouttelettes ou des aérosols du méchant virus.

Comme les nouveaux variants de la COVID-19 sont terriblement contagieux, vous pourriez l’attraper très vite. Ils sont même plus mortels et s’attaquent aux adultes de tous les âges. Même si vous êtes en pleine forme, ils peuvent vous parachuter aux soins intensifs ou à la morgue.

Pourquoi est-ce si important de couvrir votre nez et votre bouche avec le masque ?

Raison no 1 : Justement parce que vous vous protégerez beaucoup mieux du virus. C’est un fait scientifique. Votre vie mérite que vous posiez ce petit geste pas si compliqué que ça.

Raison no 2 : Pour le temps limité à faire vos courses, prendre le bus ou autre chose, si vous gardez votre bouche et votre nez bien couverts, vous protégerez aussi les autres clients et les employés présents au même endroit.

Nul besoin de jouer à Superman ou à Wonder Woman. Avec ce simple geste, vous sauverez votre santé, votre vie et celles des autres. Vous sauverez peut-être celles d’un proche aidant essentiel à la personne dont il prend soin. Ou celles d’une mère, de votre caissier ou d’une infirmière. C’est majeur !

Raison no 3 : En portant bien votre masque, vous ne rapporterez pas la COVID dans votre famille, chez vos amis, voisins ou collègues. C’est formidable. Il y aura vraiment de quoi être fier de vous-même.

Raison no 4 : Vous n’aurez pas à porter le masque éternellement. Toutes les pandémies finissent un jour. Sauf que celle-ci s’entête pour le moment. Elle est même plus féroce qu’avant.

Raison no 5 : Au Canada, la vaccination est extrêmement lente, mais elle sera notre seul passeport pour la VRAIE liberté. La liberté pour nous tous de retrouver enfin nos vies, de prendre nos proches dans nos bras, de refaire les activités qu’on aime.

La vraie libération ne viendra qu’une fois la vaccination terminée. Soit d’ici quelques mois. En attendant, notre seule certitude est qu’il faut se protéger et protéger les autres le mieux possible. Face aux variants, plus que jamais.

C’est plate, mais c’est ça. Mieux vaut porter son masque correctement, le temps qu’il faut, que de finir à l’horizontale sur un lit d’hôpital ou dans un cercueil.