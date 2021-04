Loto-Québec recherche trois millionnaires

Loto-Québec est à la recherche de trois millionnaires qui s’ignorent ainsi que de gagnants de plusieurs lots de 100 000 $ ou plus non encore réclamés.

Les trois millionnaires n’ayant pas toujours réclamé leur lot ont acheté les billets chanceux à Laval et dans les MRC La Vallée-du-Richelieu et Beauharnois-Salaberry.

Les dates des tirages gagnants sont respectivement le 9 octobre 2020, le 1er avril 2021 et le 7 avril 2021.

Six autres lots de 100 000 $ ou plus n’ont pas trouvé preneur, a indiqué Loto-Québec dans un communiqué, précisant que les billets ont été achetés à Châteauguay, Montréal, Rouyn-Noranda et Victoriaville.

Les gagnants ont 12 mois suivant le tirage pour réclamer leur lot, selon Loto-Québec.