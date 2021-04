Et si l’on se serrait les coudes ? Cette expression nous interpellent spontanément. En effet, les Québécois et Québécoises y répondent avec enthousiasme et solidarité, surtout depuis un an avec cette pandémie.

Après « J’adore mon resto », qui vise à soutenir les restaurateurs de la province, « Les Lauriers de la gastronomie québécoise », qui met un coup de projecteur sur les acteurs de l’industrie, « Doublement local » d’Aliments du Québec au menu, « Gardons nos cuisines ouvertes » avec la complicité de Bocuse d’or Canada, c’est au tour de « Ma cabane à la maison » et ça aussi, ça va droit au cœur.

En effet, 70 cabanes à sucre participent à cette initiative, orchestrée à l’origine par l’Association des cabanes à sucre du Québec avec la complicité du MAPAQ, des associations touristiques régionales (ATR), des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de plusieurs partenaires essentiels.

196 points de cueillette

La plate-forme www.macabanealamaison.com couvre l’ensemble du Québec avec 196 points de cueillette et grâce aussi à la collaboration de Metro.

Voici une petite sélection de cabanes pour se sucrer le bec à la maison.

Plaisirs Traiteur

Photo courtoisie

Une boîte-repas du temps des sucres aux accents cajuns et créoles.

Scena, situé au port de Montréal, est habituellement le théâtre de véritables fêtes de cabane urbaine depuis 8 ans, mais puisque la pandémie nous empêche de nous réunir, l’équipe d’Avec Plaisirs Traiteur, qui dirige Scena, a eu la bonne idée de nous faire voyager avec un menu conçu par le chef invité Wadensky Fontaine. Cela donne des saveurs originales qu’il faut absolument découvrir, comme le hareng fumé glacé à l’érable. Riz soufflé, canneberge, poivre rose et chocolat blanc. Flanc de porc en roulade, à la bière et à l’érable. Tourtière de millet et quinoa aux cinq épices. Sphère de mousse à l’érable et poivre de la Jamaïque...

► Informations : fraisamanger.com

► Menu pour deux personnes : 89 $

Le Coureur des Bois / h3

Photo courtoisie

Offert au fameux restaurant Le Coureur des Bois, à Belœil, mais aussi au restaurant H3, à Montréal, un nouveau restaurant urbain piloté par la même équipe, le menu est vraiment spectaculaire. Si vous voulez vivre une expérience unique et de vraie gastronomie, le chef Jean-Sébastien Giguère et son équipe font des merveilles. Le menu La Totale est une formidable envolée culinaire, vraiment. Côtes levées de porc teriyaki à l’érable. Rillettes de foie gras et gelée bourbon. Épaule de porc cuite doucement all dressed et bacon gourmet, exceptionnelle. Les crêpes frites au gras de canard et au beurre d’érable sont un pur délice...

► restaurantcoureurdesbois.com

► Menu classique (9 plats) pour deux personnes : 75 $

► Menu La Totale (13 plats) pour deux personnes : 99 $

La Tablée des Pionniers

Photo courtoisie

Menu gargantuesque et de qualité créé par le chef Louis-François Marcotte. Fèves au sirop d’érable, saucisses laquées, jambonneau de chez Gaspor. Omelette espagnole au fromage en grains. Canard fumé. Mousse de foie gras, gelée à l’érable. Canard fumé. Sticky Toffee. Dessert au choix du chef. Tire d’érable (250 g). Pot de ketchup aux fruits (314 ml). Pot de betteraves marinées (580 ml). Bouteille de vinaigrette (250 ml).

► latableedespionniers.com

► En bonus : le spectacle virtuel présente Steve Provost et sa violoniste.

► Boîte-repas pour deux personnes : 115 $

Érablière Ste-Marguerite

Photo courtoisie

Cabane à sucre familiale, chaleureuse, cuisine traditionnelle faite avec passion. Cretons maison. Soupe aux pois à l’ancienne. Bajoue fumée. Jambon fumé et glacé à l’érable. Fèves au lard au sirop d’érable. Pommes de terre rissolées. Tarte au sirop d’érable. Marinades : betterave et ketchup aux fruits.

► erablieresm.com

► Boîte-repas pour deux personnes : 62 $

L’Akabane

Photo courtoisie

Garder l’esprit cabane à sucre, mais en réinterprétant les grands classiques de façon gastronomique : voilà des chefs qui aiment le travail bien fait. Le résultat donne vraiment, mais vraiment faim. La fameuse poutine sauce périgourdine (demi-glace et foie gras) au rôti de bœuf. Jambon effiloché à la Scotch Ale à l’érable de L’aKabane. Omelette classique et gratin de Monterey Jack. Baluchon de pommes et brie, caramel à l’érable fondant. Tarte au sucre, évidemment, pour conclure.

► boutique.lakabane.ca

► Boîte-repas cabane à sucre menu classique, pour deux personnes : 65 $

► Boîte-repas cabane à sucre de luxe pour deux personnes : 119 $

La Cabane du Pied de Cochon

Photo courtoisie

Manger à la cabane à sucre de Martin Picard, c’est être assuré que le moment sera mémorable. Puisque le bonheur n’est pas accessible sur place, le bonheur vient chez vous, c’est déjà ça. Soupe aux pois PDC, œufs en pot, lardons, pommes de terre, galettes de sarrasin. Parfait de foie gras ; gelée à l’érable, jambon au bouillon ; chou, pommes de terre, carottes. Salade d’hiver aux légumes fermentés, vinaigrette moutarde à l’érable. Fèves au canard, boulettes de porc. Crème caramel à l’érable. Conserve de lait concentré à l’érable.

► boutique@pieddecochon.ca

► aupieddecochon.ca/qc/livraison (nombreux points de chute et de livraison)

► Menu des sucres pour deux personnes : 82 $

Érablière Charbonneau

Photo courtoisie

Comme le dit Varda Étienne, habituée inconditionnelle de cette cabane à sucre depuis 20 ans, c’est The Cabane. Il est vrai que cette cabane à sucre est une référence, surtout pour son ragoût de boulettes, qui fait courir les foules depuis belle lurette. C’est bon, copieux et très réconfortant. Petit faible pour la tarte au sucre et les minichaussons tourtière au bœuf, eux aussi faits avec amour.

► erablierecharbonneau.qc.ca

► Boîte-repas pour deux personnes : 63,90 $