Michel Louvain, le gentleman qui vit pour chanter

En 1958, à la télévision de Radio-Canada, un garçon inconnu de 20 ans a créé une onde de choc lors du gala des Splendeurs en chantant Buenas Noches Mi Amor.

Michel Louvain a été la révélation de l’année. C’était le début d’une carrière exceptionnelle de quelqu’un qui n’a jamais été à la mode, car il aurait été vite démodé.

Il a traversé près de sept décennies de reconnaissance populaire et de gloire malgré le dédain marqué d’une prétendue élite du milieu artistique. Le même dédain que connaîtra plus tard Céline Dion.

Les artistes idolâtrés par le « petit peuple » sont souvent déconsidérés par ceux qui aiment se croire de « classe supérieure » et, donc, estiment qu’ils sont les seuls dépositaires de ce qui mérite d’être acclamé ou louangé pas le public. Citons à ce propos René Lévesque : « Méfiez-vous des gens qui disent aimer le peuple, mais qui détestent tout ce que le peuple aime. »

Michel Louvain a provoqué la première émeute de fans au Palais Montcalm à Québec. Les pompiers ont dû le faire évacuer par le toit de cette célèbre salle de spectacle.

Mythique

Il y a quelques années, le chanteur s’est retrouvé à Radio-Canada où de jeunes animateurs ont soudain découvert que Michel Louvain était mythique. Qu’il appartenait à la culture populaire d’un Québec en train, hélas, de s’internationaliser, c’est-à-dire de s’américaniser.

Michel Louvain possède des qualités qu’on pourrait qualifier de traditionnelles. Il est discret, réservé et il pratique une politesse exquise. Son élégance vestimentaire est à l’image de sa façon de vivre et d’exercer son métier.

L’homme respecte son public, contrairement à certaines vedettes instantanées qui, une fois le rideau baissé, vont jusqu’à dénigrer leurs fans. Issu d’une famille modeste, il le demeure dans sa manière de traiter les dizaines voire des centaines de milliers d’admiratrices fidèles, qui ont vieilli avec lui jusqu’à ce jour.

Rassembleur

Dans le Québec de rupture entre les générations, Michel Louvain est un rassembleur. Son public est composé d’arrière-grands-parents, de grands-parents, de parents et de jeunes. Si on voulait faire une transposition politique de son grand public, on dirait qu’il se compare aux électeurs qui appuient la CAQ.

Michel Louvain s’est toujours tenu loin de la partisanerie politique. Car l’homme a toujours placé sa carrière au premier plan. Chanter devant le public est sa première raison de vivre. Malgré le diagnostic médical, son objectif est de remonter sur scène pour retrouver, devant ses fans enamourées, Louise, Sylvie, Lison et la Dame en bleu.

J’ai vécu un grand moment dans ma courte carrière de chanteuse. Chez une amie commune, devant une trentaine d’amis, j’ai chanté, toute de bleu vêtue, avec Michel Louvain son plus grand succès. J’ai découvert que l’amant des femmes québécoises depuis près de 70 ans avait toujours le trac.

Qu’il sache aujourd’hui qu’à travers le Québec nombre de Québécoises murmurent les paroles de La Dame en bleu en attendant de l’entendre de sa voix de velours.