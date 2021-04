Pourquoi Charles ferait la guerre de Justin?

Le piège est tellement grossier que même un pee-wee serait capable de l’éviter.

La Chine est méchante envers sa communauté ouïghoure musulmane dans la province de Xinjiang. Même que certains en Occident l’accusent de génocide. Donc, selon certains purs, les athlètes canadiens devraient boycotter les Jeux olympiques de Pékin en février prochain.

De nombreux reportages tournés ou écrits par des journalistes britanniques dans les camps de rééducation. Et ce n’est pas joli. Disons que c’est un euphémisme de le dire ainsi.

C’est de toute une évidence une situation qui exigerait une solution courageuse et déterminée de pays comme les États-Unis, la France ou le Canada. Surtout qu’on a de grandes leçons à donner avec la façon dont on a traité les Autochtones en les parquant dans des réserves.

Tout ce qu’on a trouvé pour faire peur au géant chinois et à son président-dictateur Xi Jinping, c’est de se servir des athlètes pour menacer la superpuissance d’un boycottage de ses Jeux de 2022.

Hou qu’on est épeurant !

Autrement dit, on veut se servir de Charles Hamelin et de Mikaël Kingsbury pour faire la guerre de Junior Trudeau à Ottawa.

COMMENCER PAR SON TOASTER

Avant de demander à Charles Hamelin de sacrifier les années de sa vie qui ont servi à le préparer pour les Jeux de 2022, faudrait que chaque Québécois, chacun d’entre nous, regarde un peu dans sa maison, dans sa cour et même dans un miroir.

Moi le premier.

Je me suis levé et j’ai enfilé un pantalon de sport fabriqué en Chine. J’ai enclenché la cafetière automatique fabriquée en Chine que j’ai payée 49,95 $ au lieu de celle à 200 $ qui venait d’Allemagne. J’ai mis deux tranches de pain dans le grille-pain à 19,95 $ de chez Jean Coutu et versé le café dans une tasse thermos...fabriquée en Chine.

En passant dans le garage, j’ai jeté un regard attendri sur la Harley-Davidson tout américaine en apparence, dont les pièces chromées sont maintenant fabriquées en Chine.

J’ai pris mon gros carnet de notes made in China, deux stylos faits en Chine, et je me suis dirigé vers le Centre Bell en fourrant dans mes poches deux masques... chinois.

J’ai pris quelques minutes pour jeter un coup d’œil sur les extraits de la défaite du Canadien sur la grosse Roku TV Ultra HD Smart 4K de 65 pouces à 599 $ pas de frais de livraison sur Amazon et je me suis installé au volant d’une Genesis G70. Au moins, la Genesis est fabriquée en Corée du Sud, où, selon les dernières informations, il n’y a pas d’Ouïghours en détresse.

Et si je passe par la cuisine, c’est la même histoire. Sans parler de la salle de lavage. Ni même de la bibliothèque, où les œuvres d’Émile Zola et d’Edgar Allan Poe ont été imprimées en Chine.

Fait qu’avant que je demande à Mikaël Kingsbury de sacrifier les Jeux de Pékin, je vais me garder une petite gêne.

SAUVER NOTRE TRAIN DE VIE

Vous le savez malheureusement trop bien, un gros brocoli coûte cinq piastres, un sac de six oranges cinq ou six dollars, et si vous avez le malheur d’écraser un raisin au IGA, vous êtes obligés de prendre une hypothèque.

Quant au prix de la viande, s’il fallait que les bœufs soient conscients de la valeur de leurs grosses fesses, ils se feraient traiter comme des princes consorts.

Mais alors, si vous êtes aussi futés que je le pense, vous allez vous demander comment le gouvernement peut se vanter que l’inflation est jugulée à 2 pour cent par année et comment il peut aligner vos augmentations de salaire sur ces deux pour cent si bienveillants.

C’est encore la faute de la Chine. Vos ordinateurs personnels, vos barbecues, vos vélos de famille, vos outils, téléviseurs, vos systèmes de son, la plupart de vos téléphones, vos espadrilles et tout ce que vous pouvez imaginer dans votre vie quotidienne sont fabriqués en Chine. Même l’or de vos bijoux est sans doute exploité en Afrique par de grandes compagnies minières chinoises qui polluent les pays de tout le continent.

Si vous vivez comme des millionnaires d’il y a 50 ans, c’est grâce à la Chine. C’est surtout grâce aux travailleurs sous-payés qui s’échinent dans les usines chinoises. Mais

quand vous regardez District 31 ou Star Académie, vous vous en sacrez totalement. Avouez.

Et vous craignez surtout que Justin change quoi que ce soit à ce bien–être cheapo en jouant les gros bras avec le géant asiatique. Les principes, c’est bien, mais faut pas que ça nuise à la détente après une journée de télétravail.

Alors, fais donc un gros sacrifice, mon Charles Hamelin !!! Fais-leur peur comme tes parents ont fait peur aux Soviétiques et aux Russes en sacrifiant les Jeux de Moscou. Perdu leur rêve pour faire plaisir aux politiciens.

Reste donc à la maison avec ton bébé...