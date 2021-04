Recettes pour polir les meubles

Profitez du grand ménage du printemps pour redonner un coup d’éclat à vos meubles en bois.

Un bon nettoyage

Avant de polir le meuble, nettoyez-le en profondeur en mélangeant 15 ml (1 c. à soupe) de savon à vaisselle liquide dans 1 litre (4 tasses) d’eau tiède. Lavez le meuble avec un chiffon doux et rincez. Asséchez complètement en frottant dans le sens du bois.

Une solution de café refroidi et un linge doux nettoient bien le bois verni.

Recette no 1

Mélangez en parts égales de l’huile de lin et de la térébenthine. Cette recette convient bien aux meubles intérieurs et extérieurs en acajou, en chêne, en frêne et en pin, mais pourrait foncer la couleur du bois clair et endommager le teck. Frottez le bois avec un chiffon doux imbibé du mélange. Au besoin, répétez l’opération après 24 heures, puis essuyez le meuble avec un chiffon doux, toujours dans le sens du bois.

Recette no 2

Mélangez 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive et 30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de cidre à 2 litres (8 tasses) d’eau chaude. Cette potion magique nourrit le bois et permet de cacher les petites éraflures. Imbibez un linge doux et essorez-le jusqu’à ce qu’il vous semble presque sec. Frottez les meubles et les boiseries, et polissez-les ensuite avec un linge sec.

Le bois verni

Mélangez du jus de citron ou du vinaigre blanc à la même quantité d’huile d’olive. Appliquer cette solution avec un chiffon microfibre fera briller le bois.

La cire d’abeille

Photo Adobe Stock

Ce produit offre un fini protecteur et naturel pour les surfaces de bois. Après le polissage avec la cire de votre choix, saupoudrez un linge de fécule de maïs et frottez le meuble. La fécule absorbera le surplus de cire et le fini demeurera toujours aussi brillant.