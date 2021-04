Troubles en Irlande du Nord: Brexit et COVID-19 en cause

Depuis près d’une semaine, des scènes de violence rappellent les trois décennies d’affrontements sectaires en l’Irlande du Nord. Cinquante-cinq policiers ont été blessés. Ces heurts ont lieu aux limites des quartiers protestants et catholiques de Belfast et dans d’autres villes de la province.

La guerre civile, qu’on a appelée pudiquement «Troubles» entre catholiques, partisans de la réunification avec l’Irlande et unionistes protestants, a fait 3500 morts.

L’accord de paix du Vendredi saint du 10 avril 1998, qui a mis fin aux hostilités communautaires, semble maintenant menacé par des tensions croissantes causées par le Brexit et, curieusement, par le COVID-19. Les rancœurs qui persistent entre les protestants qui se considèrent comme britanniques et qui veulent rester au Royaume-Uni et les catholiques qui veulent se réunifier à l'Irlande ne font qu’aggraver les choses.

C’est la décision prise la semaine dernière par les autorités de ne pas poursuivre des catholiques pour avoir enfreint les règlements de la COVID-19 qui a révolté les protestants et mis le feu aux poudres. En juin 2020, malgré les règles de distanciation interdisant les rassemblements, des funérailles pour un leader de l'armée républicaine irlandaise, qui a combattu pendant des décennies les forces britanniques, avaient réuni quelque 2000 personnes, dont des hauts responsables du Sinn Féin, le parti des catholiques nord-irlandais. Le fait qu’ils aient échappé à toute sanction et à toute amende a fait trépigner les protestants de colère.

Photo AFP

Et il y a aussi les frustrations provoquées chez les protestants par le Brexit. Ils n’acceptent pas qu’on ait imposé un contrôle maritime et aérien sur les marchandises circulant entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Au cours des négociations sur le Brexit, on s’est ainsi entendu pour éviter de devoir procéder à des contrôles à la frontière entre les deux Irlandes.

La colère grandissante des protestants nord-irlandais a contraint les dirigeants unionistes à prendre des positions de plus en plus extrêmes, ce qui rend plus difficile le partage du pouvoir avec le Sinn-Fein catholique et menace ainsi le processus de paix.

La loi britannique oblige le secrétaire d'Irlande du Nord à organiser un référendum appelé curieusement «sondage aux frontières» s'il y a des indications sérieuses qu'une majorité de la population souhaite la réunification. De récents sondages d'opinion suggèrent qu’un nombre croissant de Nord-Irlandais sont en faveur. Les extrémistes unionistes ne l’accepteront jamais, quel que soit le résultat d’un tel vote.

L'agitation actuelle en Irlande du Nord, si elle prend de l’ampleur, n'est pas la seule situation qui pourrait potentiellement conduire à l'éclatement du Royaume-Uni. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, veut un second référendum en faveur de l’indépendance de l’Écosse. En 2016, lorsque le Royaume-Uni a voté par 52% contre 48% pour quitter l'UE, les Écossais ont voté à 62% contre 38% pour rester dans l'UE. Les Nord-Irlandais avaient, eux aussi, voté pour rester dans l’Union européenne par 55,8% contre 44,2%.