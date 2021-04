Vague d’espoir pour l’an 2022

Même si les arts vivants sont toujours sur pause, un vent d’espoir pour une reprise normale en 2022 a commencé à souffler à Québec. Deux artistes internationaux ont confirmé, hier, leur retour dans la capitale l’été prochain : Rage Against the Machine sera enfin sur les plaines le 16 juillet 2022 au FEQ, tandis que Roger Waters sera au Centre Vidéotron le lendemain.

Les festivaliers avaient de quoi se réjouir avec cette annonce, puisqu’ils pourront vraisemblablement vivre un moment historique tant attendu. Rage Against the Machine était la pièce de résistance de la programmation 2020 du Festival d’été de Québec, puisque le groupe mythique avait accepté de donner un concert exclusif dans la province, un premier en 25 ans. Ils ne se sont même jamais produits dans la capitale.

Le nouveau rendez-vous a été fixé au 16 juillet 2022. Le FEQ annonçait hier, par le fait même, que sa 53e édition allait se dérouler du 7 au 17 juillet 2022.

« On a choisi d’y croire sans réserve pour l’été 2022 », laisse tomber le directeur de la programmation du FEQ, Louis Bellavance, à l’autre bout du fil.

Ce dernier soutient que le cœur de ses conversations avec les gros joueurs de l’industrie pointe vers un retour à la normale à l’été 2022. « Je pense qu’il va y avoir des annonces pour l’automne éventuellement, mais plus aux États-Unis qu’au Canada, parce qu’on est très loin derrière en termes de vaccination. Mais oui, il y a un mouvement en ce moment pour confirmer à l’automne ou l’été prochain. »

Pour l’édition 2021 du FEQ, qui doit se tenir du 8 au 18 juillet, impossible de savoir ce qui se trame.

« On travaillait sur des spectacles qui respectaient les contraintes qui étaient en cours à Québec il y a quelques jours, voire quelques heures, raconte Louis Bellavance. Donc, 250 personnes dans les salles avec une distanciation à 1,5 mètre. En date d’aujourd’hui, rien de ça n’est possible. Mais d’ici juillet, j’ai espoir qu’il y ait une amélioration de la situation qui devrait nous permettre de faire quelque chose de très intéressant. »

Roger Waters de retour

Initialement prévu en 2020, le spectacle Roger Waters : This Is Not a Drill est finalement remis au 17 juillet 2022, au Centre Vidéotron, a-t-on également appris hier.

Le membre fondateur de Pink Floyd avait dû reporter sa tournée en raison de la pandémie, mais aucune date officielle de retour n’avait été fixée à ce jour.

« Les détenteurs de billets pour les dates de la tournée 2020 annoncées précédemment recevront un courriel avec de plus amples informations. Toutefois, les fans sont encouragés à conserver leurs billets originaux, car ils seront valables pour les nouvelles dates de 2022 », pouvait-on lire dans le communiqué envoyé par l’amphithéâtre.

« Ma première tournée d’adieu. Ne la manquez pas ! » a blagué le musicien sur Facebook, hier.