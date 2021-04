Médicaments, chocolat, plantes... 10 intoxications fréquentes chez nos animaux

Le centre antipoison animal APCC (Animal poison control center) a récemment publié son palmarès des dix catégories de produits toxiques les plus fréquemment ingurgités accidentellement par les animaux de compagnie au cours de la dernière année.

En 2020, ce centre antipoison animal renommé a géré par téléphone pas moins de 370 500 cas d’intoxication chez les chats et les chiens nord-américains. Puisque vous êtes nombreux à avoir adopté un animal de compagnie pendant la pandémie, je vous propose de faire le tour de ce triste palmarès des dix causes d’intoxication les plus fréquentes, ne serait-ce que pour éveiller les consciences et éviter bien des ennuis avec vos petits protégés.

1. LES MÉDICAMENTS HUMAINS EN VENTE LIBRE

Cette catégorie représente près de 17 % des appels reçus à l’APCC et est en première place depuis 3 ans... Ici, on parle de médicaments communs (Aspirine, Tylenol, Voltarène, etc.), de décongestionnants, de sirops contre la toux, de suppléments naturels, de vitamines, etc. Un mot d’ordre : rangez tous les médicaments hors de portée des animaux.

2. LES MÉDICAMENTS HUMAINS DE PRESCRIPTION

En deuxième place, les médicaments humains prescrits par les médecins, dont plusieurs peuvent être très toxiques pour les animaux : analgésiques, anti-inflammatoires, antidépresseurs, médicaments cardiaques, etc. Encore une fois, rangez vos médicaments dans des endroits inaccessibles. Aussi, consultez votre vétérinaire et ne tentez pas de traiter vos animaux vous-même.

3. LA NOURRITURE HUMAINE

Certains aliments consommés par les humains peuvent être toxiques pour les chiens et les chats : le chocolat, la caféine, les raisins, l’ail et les oignons, etc. Attention aussi au xylitol, très toxique pour les chiens, qui se retrouve de plus en plus dans divers produits « sans sucre ».

4. LE CHOCOLAT

L’APCC reçoit, en moyenne, 76 appels par jour pour des intoxications au chocolat, qui se produisent particulièrement chez les chiens. Rappelons que le chocolat, à dose toxique, provoque de l’excitation mais aussi des problèmes cardiaques qui peuvent conduire au décès chez les animaux.

5. LES PLANTES ET LES BOUQUETS DE FLEURS

Plusieurs plantes de même que certaines fleurs, comme le lys de Pâques, peuvent être toxiques si ingérées. Les chats sont plus souvent concernés par cela.

Consultez le site suivant (https://www.aspca.org/pet-care/animal-poison-control) pour en savoir plus sur les plantes toxiques.

6. LES ARTICLES MÉNAGERS

Dans la maison, divers produits peuvent être dangereux : produits nettoyants, produits de beauté, etc. Soyez vigilants.

7. LES POISONS À RATS

Si les poisons à rats peuvent tuer un rat, ils ont aussi le potentiel de le faire chez d’autres animaux. Prudence !

8. LES PRODUITS VÉTÉRINAIRES

Les médicaments pour animaux sont souvent très appétissants et ressemblent à des gâteries aux arômes de poulet, de thon, de bœuf, etc. Les accidents sont donc malheureusement très vite arrivés si l’on n’est pas prudent.

9. LES INSECTICIDES

Pour lutter contre les bibittes, les gens sont généralement bien équipés côté insecticides : appâts, vaporisateurs, etc. Il serait sans doute bénéfique de choisir des produits sécuritaires pour vos animaux.

10. LES PRODUITS POUR PELOUSE ET JARDINAGE

Les produits pour la pelouse et le jardinage (les engrais, les fertilisants, etc.) sont en 10e place depuis 3 ans déjà et, croyez-le ou non, semblent être un délice aux yeux des chiens.