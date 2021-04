Bouquet de soleil

La cuvée Bouquet des Garrigues, cuvée « douceur » du domaine Le Clos du Caillou, l’un des meilleurs producteurs de Châteauneuf-du-Pape, est de retour dans un millésime 2020 rare et surprenant.

C’est que Dame Nature a été plutôt capricieuse l’an dernier. Comme elle semble l’être à nouveau cette année, du moins à voir les nombreux épisodes de gel partout en France cette semaine. On y reviendra. En 2020, dans le Rhône méridional, c’est la pluie qui a été problématique. 300 mm entre avril et mai. Pas de Mistral, ce vent froid et violent qui permet d’assécher les vignes, ce qui a donné des conditions humides et des épisodes de Mildiou, une maladie terrible pour la vigne. Surtout quand vous la travaillez en bio. L’été, chaud et sec, a permis de sauver les meubles, mais la récolte a produit des rendements très faibles.

Le vin, lui, n’en demeure pas moins très bon, voire excellent. J’avais encensé le 2014. Puis petit creux en 2015. 2016 semblait être revenu au sommet suivi d’un 2017 moins complet. Mais là, sur 2018, on retrouve la magie du vin. Concentré et aérien à la fois. Un nez « sudiste » et très expressif avec des notes de fraise chaude, de prune, de poivre, de cannelle, de garrigue et d’eucalyptus. La bouche impressionne par ses proportions. Un fruité nourri, presque riche, mais qui reste croquant avec des tanins élégants. Impossible de penser que le vin affiche près de 15% d’alcool au compteur. Ça glisse tout seul avec une finale appréciable qu’on souhaiterait peut-être un peu plus longue (et il aurait mérité 4 ★). À servir frais (autour de 15 C) avec les grillades estivales. Un régal.

Le Clos du Caillou, Bouquet Des Garrigues 2018, Côtes du Rhône, France 29,90 $ - Code SAQ 12249348 – 14,5 % - 1,7 g/L - Biologique

★★★1⁄2 $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.