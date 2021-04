C’était pas évident pour la police

Les nouvelles règles qui encadrent le port du masque durant les activités à l’extérieur donnent des maux de tête aux Montréalais, confus, et aux policiers, qui ont de la difficulté à les appliquer.

Le Journal s’est rendu dans quatre parcs de Montréal samedi après-midi. Tous les groupes de plus de dix personnes qui ont pratiqué le baseball, le volleyball, le basketball et le yoga ne portaient pas de couvre-visage à l’extérieur.

« Je pense qu’on a le droit de faire notre yoga au parc Laurier même si on est plus que 10 et sans masque. On a tous deux mètres de distance. La police est passée à côté deux fois et elle ne nous a rien dit », explique Chloé Robertson, professeure de yoga.

Pourtant, depuis jeudi, le gouvernement exige le port du masque à tous les groupes d’au moins trois personnes qui font une activité extérieure et qui ne proviennent pas d’une même adresse.

CONFUSION ET CONTRADICTIONS

« Pas de problème, le groupe de yoga respecte la distance. Ils n’ont pas besoin du masque », certifie un agent du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui était sur place.

Contrairement aux policiers, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) mentionne au Journal que cette activité extérieure va à l’encontre des règles sanitaires.

« Oui, ces personnes doivent porter un masque », rétorque Marie-Claude Lacasse, porte-parole du MSSS.

La situation n’était pas plus rose au parc Jeanne-Mance où une quinzaine de sportifs jouaient au baseball sans masque.

« On est quand même confus avec les règles. La police est venue cinq fois nous voir, mais on continue. Je pense qu’on n’a pas vraiment le droit de jouer. Disons que ce n’est pas super clair », avoue Justin Devine.

Durant notre passage au parc Père-Marquette samedi, aucun individu parmi la vingtaine de joueurs de basketball ne portait le couvre-visage. Constat similaire pour ceux qui pratiquaient la planche à roulettes sur le terrain voisin et où des dizaines de planchistes étaient réunis.

URGENCE DE CLARIFIER

Selon le stratège en communication Louis Aucoin, la confusion dans les règles pourrait mener au décrochage de la population.

« Le danger, ce n’est pas tellement que les Québécois suivent les consignes ou non. Le danger, c’est la confusion qui fait que les gens décrochent, puis, effectivement, dans un parc aujourd’hui si on nous pose la question, “est-ce que je porte un masque” ou “ai-je bien compris les consignes”, ce n’est pas nécessairement clair », soutient le président de l’agence de relations publiques TESLA RP.

Le gouvernement devrait uniformiser la consigne en obligeant le port du masque en tout temps à l’extérieur au lieu de demander aux citoyens de déchiffrer les mesures, estime pour sa part Bernard Motulsky, titulaire de la Chaire de relations publiques et communication marketing à l’UQAM.

- Avec l’Agence QMI

Des réponses à vos questions

La confusion règne toujours quant au port du masque à l’extérieur. Voici quelques situations auxquelles vous pourriez être confrontés.

En faisant une marche avec son/sa conjoint/e ?

Non, les personnes qui vivent à la même adresse n’en ont pas besoin en faisant une activité extérieure ensemble.

En promenant son chien ?

L’obligation s’applique seulement aux groupes d’au moins trois personnes qui ne vivent pas toutes à la même adresse.

En allant s’asseoir dans un parc avec des amis ?

Si vous êtes à deux mètres de distance, vous pouvez enlever le masque même si vous ne résidez pas tous à la même adresse. En zone rouge, la limite est de huit personnes ; en zone orange, il s’agit de 12.

En faisant une partie de hockey dans la rue ?

Vous devrez porter un masque puisqu’il s’agit d’une activité sportive, et s’il y a plus de deux bulles familiales. Les enfants de moins de 10 ans sont exemptés.

Je vais marcher en forêt avec des membres de ma famille ?

S’il s’agit de membres de votre famille qui vivent sous le même toit, ce n’est pas nécessaire de porter le masque. Il faudra porter un masque seulement s’il s’agit d’un groupe de trois personnes qui proviennent de bulles familiales distinctes.

Si je discute avec un ami dehors ?

Un élément qui porte toujours à confusion avec cette nouvelle mesure est le fait que deux personnes de bulles différentes doivent porter un masque si elles discutent ensemble à l’extérieur à moins de deux mètres. Mais si elles sont en train de faire une activité comme la marche, elles ne sont pas obligées d’en porter un.

- Elsa Iskander, Le Journal de Québec