Corey Perry n’est pas prêt à faire le bilan

Le vétéran Corey Perry se plaît à Montréal et offre une très belle saison au Canadien et à ses partisans.

• À lire aussi: Cole Caufield plus discret; autre victoire du Rocket

Fort d’une riche expérience et d’un palmarès très étoffé, avec une coupe Stanley, une coupe Memorial et de nombreux succès avec l’équipe nationale, le joueur de 35 ans reste affamé et est encore loin d’être prêt à faire le bilan.

«Ai-je pris le temps de prendre du recul et d'apprécier tout ça? Non, parce que j'essaie encore d'ajouter à ce total», a-t-il indiqué à Félix Séguin, dans une entrevue présentée à TVA Sports.

Le joueur ontarien est persuadé que le CH actuel a de bonnes chances de lui permettre d’ajouter à son palmarès. Pour lui, l’équipe est «absolument» capable d’aller jusqu’au bout.

«On a le meilleur gardien au monde en Carey Price et un excellent substitut en Jake Allen, a-t-il observé. La défense est costaude, mobile, bouge bien la rondelle, tire au but. Et en attaque, tu peux alterner les quatre trios. En séries, il te faut quatre bons trios. Tu ne peux pas te fier sur trois ou quatre gars. Il faut que ce soit tout le monde, 20 gars, tous les soirs, qui vont à la guerre.»

Montréal a été un choix facile pour lui, lorsqu’il était joueur autonome durant la saison morte.

«En grandissant, Montréal était mon équipe préférée, a-t-il admis. Dans le nord de l'Ontario, près de la frontière avec le Québec, tu regardes le Canadien et tu les soutiens. Cette année, ils ont appelé et ça ne m'a pas pris de temps pour signer le contrat. Je voulais jouer, je sais que je suis encore capable d'aider une équipe à gagner. Et quand tu regardes cette équipe, il y a beaucoup de bonnes choses.»

«Une fois que tout le monde sera de retour et en santé, on va beaucoup s'amuser», a-t-il ajouté.

Maintenant, il faudrait que le public soit de retour dans les estrades pour aider l’équipe à améliorer sa fiche à domicile. Perry, lui, a hâte de faire rugir les partisans du Canadien.

«C'est certainement l'un des amphithéâtres les plus bruyants, l'un des meilleurs endroits où jouer dans la LNH, a-t-il observé. C'est malheureux ce qui se passe, mais on espère s'approcher du moment où nous pourrons ravoir nos partisans. Ce serait excitant de compter dans cet endroit et recevoir leurs acclamations.»