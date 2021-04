Disponibles, mais à certaines conditions

À deux jours de la date limite des transferts, Le Journal a dressé une liste de joueurs qui pourraient passer à une autre formation.

Cependant, cette liste pourrait subir plusieurs changements au cours des prochaines heures, surtout si les Predators de Nashville poursuivent sur leur lancée. Échangeront-ils Mattias Ekholm maintenant que la formation a des chances de participer aux séries éliminatoires ?

Les défenseurs et les gardiens seront convoités puisque l’Avalanche du Colorado, une formation que plusieurs considèrent comme la meilleure de la ligue, a fait l’acquisition du gardien Jonas Johansson des Sabres de Buffalo. Est-ce à dire que Joe Sakic sera plutôt discret d’ici lundi ? On peut imaginer également que Lou Lamoriello a complété son magasinage avec l’acquisition de Travis Zajac et de Kyle Palmieri.

* Joueurs qui pourraient intéresser le Canadien

1 DAVID SAVARD

Un défenseur intéressant. Le Canadien pourrait-il avoir un intérêt pour un défenseur droitier ? Pourquoi pas ? Au cours des dernières années, Savard a rendu de précieux services aux Blues Jackets et pourrait être un partenaire idéal pour Alexander Romanov. Il ajouterait encore plus de profondeur à la brigade défensive.

2 MIKAEL GRANLUND

Un joueur de centre polyvalent et à bon prix.

3 SAM REINHART

Si les Sabres ont une offre intéressante, il pourrait changer d’adresse.

4 JOSH MANSON

Ce défenseur des Ducks a attiré l’attention de plusieurs équipes.

5 RICKARD RAKELL

Un attaquant avec de bonnes notes. Toronto, Boston et Edmonton auraient manifesté de l’intérêt.

6 TAYLOR HALL

Peut-il aider une équipe cherchant à obtenir une qualification pour les séries ?

7 MATTIAS EKHOLM

Sans doute le joueur le plus convoité, mais les Predators ont-ils toujours l’intention de l’échanger ? Une décision que devra prendre David Poile, le décideur de l’équipe. Il pourrait être un candidat idéal pour évoluer aux côtés de Shea Weber. Encore une autre année à 3,750 M$. Les Predators exigeront un défenseur expérimenté et un choix de 1er tour.

8 LUKE GLENDENING

Sur la liste des Oilers et aussi des Panthers.

9 JONATHAN BERNIER

Pourrait être un écran de sûreté pour certaines équipes : Colorado...

10 CHRIS DRIEDGER

Les Panthers veulent-ils s’en départir ? Contre un défenseur, oui.

11 BRANDON MONTOUR

Un autre défenseur droitier. Âgé de 26 ans, il sera joueur autonome sans compensation le 1er juillet 2021. Pourrait-il améliorer la brigade défensive du Canadien ? Sans doute. Son nom alimente les rumeurs depuis deux ans et comme on se prépare à un grand ménage à Buffalo, les Sabres pourraient obtenir un joueur ou un choix de repêchage pour lui. Joueur de location.

12 DAVID PERRON

Est-il sur le marché ? Y a-t-il un intouchable chez les Blues ? Expérimenté, il produit sous la pression. Il a été un joueur de premier plan pour les Blues. Il lui reste une autre saison à 4 M$ à écouler à son entente. Un bon marqueur qui pourrait intéresser le Canadien. Peut-être pas le plus rapide patineur, mais il sait gérer son temps de jeu.

13 SAM BENNETT

Un joueur énigmatique, excellent pendant les séries.

14 JAKE DeBRUSK

Les Bruins ont-ils jeté l’éponge ? Oui, si une offre est intéressante.

15 ALEX GOLIGOSKI

Les Flyers et les Bruins l’observent de près.

16 JASON DEMERS

Les défenseurs seront très populaires...

17 MIKE HOFFMAN

Il n’a pas répondu aux attentes des Blues. Comment expliquer cette baisse de régime ? Les questions sont nombreuses, et avant de considérer cette avenue, Marc Bergevin devra bien analyser ce dossier. Cependant, il a toujours été un marqueur dangereux... sauf cette saison. Joueur de location puisqu’il testera à nouveau le marché des joueurs autonomes sans compensation. Salaire annuel de 4 M$.

18 DMITRY KULIKOV

Pour ajouter de la profondeur à une brigade défensive.

19 RYAN MURRAY

Un défenseur souvent blessé.

20 NICK FOLIGNO

Il a rencontré les dirigeants des Blue Jackets pour discuter de son avenir. Aimerait terminer sa carrière à Columbus, mais Jarmo Kekalainen a commis des erreurs dans les dossiers Laine et Domi. Une organisation qui se dirige dans la mauvaise direction. Foligno pourrait-il être disponible ? Un compétiteur qui a toujours bien réussi pendant les séries. Une option intéressante pour Marc Bergevin.

21 ALEX KERFOOT

Pourrait être échangé en retour d’un défenseur ou d’un autre attaquant.

22 RYAN DZINGEL

Curieusement, il semble y avoir un intérêt pour cet ailier des Sénateurs.

23 TANNER PEARSON

Les Canucks souhaitent le garder à Vancouver.

24 TOMAS TATAR

Sans doute allez-vous être surpris d’apprendre que les Oilers l’aiment bien.

25 ANTTI RAANTA

Un gardien qui montre des résultats intéressants.

Placé au ballottage récemment, Shayne Gostisbehere n’est pas sans alimenter les rumeurs, mais les Panthers de la Floride, à la recherche d’un défenseur pour combler la perte d’Aaron Ekblad, ont annoncé qu’ils avaient d’autres options. Dans les faits, il n’est pas un défenseur qui répond vraiment aux exigences de l’entraîneur Joel Quenneville, mais les Panthers doivent trouver une solution rapide. Finalement, Artturi Lehkonen sera-t-il àMontréal pour terminer la saison ? Y a-t-il un intérêt pour Paul Byron ? Marc Bergevin a sans doute modifié ses plans depuis que Brendan Gallagher est sur la touche pour au moinssix semaines. Il ne reste plus beaucoup de temps pour les directeurs généraux et pour Bergevin afin de compléter leur liste des effectifs.