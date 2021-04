Effectifs: une dernière chance

Du jamais-vu. Tout d’abord, les directeurs généraux doivent composer avec de nouvelles conditions de travail.

• À lire aussi: Disponibles, mais à certaines conditions

• À lire aussi: Toutes les transactions dans la Ligue nationale de hockey

Et pas pour le mieux.

Ils ont reçu comme message que le plafond salarial demeurera à 81,5 millions $ pour au moins trois autres années. Également, cette saison, ils doivent prendre des décisions sur les effectifs dans le cadre d’un calendrier de 56 matchs.

Et il y a la pandémie qui fait des ravages.

Les contraintes sont nombreuses... sauf que les objectifs ne changent pas. Les propriétaires sont impatients, ils dépensent des millions $, versent des salaires basés sur un calendrier de 82 matchs, alors que les joueurs en disputeront 26 de moins.

Il n’y a personne dans les gradins et les droits de télédiffusion de la Ligue nationale de hockey ne se comparent pas à ceux des trois autres grands sports professionnels nord-américains.

Toutefois, la coupe Stanley sera présentée à la mi-juillet et pour s’y approcher, il faudra améliorer les ressources. C’est pourquoi d’ici lundi, il y aura transferts de joueurs.

Dans quelle proportion ?

Il n’y a aucun point de repère si on s’arrête au contexte dans lequel doivent composer les directeurs généraux de la LNH.

Jetons un coup d’œil sur les équipes de la division Canadienne. N’oublions pas qu’une équipe de cette section atteindra les demi-finales en vertu de la nouvelle structure des séries éliminatoires.

Une équipe canadienne pourrait donc se retrouver en grande finale pour l’obtention de la coupe Stanley.

Canadien de Montréal

On ne doit jamais perdre de vue Marc Bergevin quand approche la date limite des échanges. Il est rusé, il est bien informé, il est un fin négociateur. Bref, ses homologues savent très bien qu’il ne laissera jamais passer une opportunité d’améliorer son équipe même s’il n’a pas beaucoup d’espace pour manœuvrer.

Dans le rétroviseur : Il a déjà obtenu ce qu’il convoitait depuis quelques semaines. Eric Staal ajoute de la profondeur, de l’expérience et aussi un peu de lustre à une attaque déjà améliorée avec l’embauche de Josh Anderson et de Tyler Toffoli. La brigade défensive a besoin de renfort. Le nom de Mattias Ekholm a été mentionné en quelques occasions.

En résumé : Le Canadien participera aux séries éliminatoires, par conséquent, Bergevin doit s’assurer qu’il possède toutes les ressources pour connaître un long parcours lors du tournoi de fin de saison.

Maple Leafs de Toronto

Le DG Kyle Dubas a dévoilé ses couleurs. Le statu quo est impensable dans le contexte actuel. Les Maple Leafs ont besoin de renfort pour donner plus de mordant à la brigade défensive, d’autant plus que le gardien Frederik Andersen soulève bien des interrogations. Il s’agit d’une année déterminante pour les Leafs. La perspective d’affronter une équipe de premier plan au premier tour des séries a de quoi inquiéter les décideurs.

Dans le rétroviseur : Est-ce que Mikael Granlund ajouterait plus de profondeur à l’attaque ? Est-ce que Mattias Ekholm solutionnerait les ennuis des Leafs à la ligne bleue ? Rickard Rakell, des Ducks, et Alex Iafallo, des Kings, sont deux joueurs qui attirent l’attention de Dubas. Sur le marché du côté des Leafs : Alex Kerfoot.

En résumé : Les Maple Leafs possèdent deux joueurs de premier plan. Auston Matthews et Mitch Marner se démarquent constamment. Mais dans le passé, ils n’ont pas toujours réussi à s’imposer en séries.

Oilers d'Edmonton

Ken Holland ne pourra résoudre tous les problèmes des Oilers au cours des prochains jours, mais il tentera de donner plus d’équilibre à l’attaque de sa formation. Quand Connor McDavid et Leon Draisaitl ne sont pas sur la surface de jeu, les Oilers ne causent pas trop de soucis à leurs adversaires. Et Darnell Nurse doit passer de longues minutes sur la glace tellement la brigade défensive est vulnérable.

Dans le rétroviseur : Holland pourrait bien se tourner du côté de son ancienne équipe, les Red Wings, pour corriger une lacune importante, les mises en jeu. Luke Glendening est un candidat intéressant. Cependant, un défenseur expérimenté ne serait pas un luxe, bien au contraire.

En résumé : Les Oilers, pour l’instant, s’en remettront à McDavid et Draisaitl ainsi qu’à un gardien de 39 ans, Mike Smith, capable du meilleur comme du pire, pour le début des séries éliminatoires. Ils ont acquis le gardien Alex Stalock. McDavid et Draisaitl auront besoin d’un coup de pouce. Et Smith ? Les décideurs se croisent les doigts.

Jets de Winnipeg

Kevin Cheveldayoff ne doit sûrement pas regretter d’avoir échangé Patrik Laine parce que Pierre-Luc Dubois a toujours été un joueur élevant son jeu d’un cran pendant les séries éliminatoires. Et la présente saison confirme le talent de Nikolaj Ehlers, il est supérieur à Laine. Une équipe redoutable en attaque, mais offrant des inquiétudes avec la brigade défensive.

Dans le rétroviseur : Les Jets et Cheveldayoff sont parmi les nombreuses formations impliquées dans le derby Mattias Ekholm. Il y a aussi David Savard, des Blue Jackets de Columbus, un candidat fort intéressant. Il est expérimenté et aussi très fiable. Un ex-coéquipier de Dubois.

En résumé : Les Jets ne devraient avoir aucun souci en attaque, mais la brigade défensive constitue un gros point d’interrogation... à moins que Connor Hellebuyck réalise des miracles.

Flames de Calgary

Avec l’arrivée de Jacob Markstrom et de Christopher Tanev, on croyait que les Flames seraient dans le top 4 de la division canadienne. Or, Markstrom montre les signes du gardien qui n’avait pas réussi son audition en Floride, il y a quelques années. Tanev a bien rempli son rôle, mais ce sont les attaquants des Flames qui déçoivent, surtout Johnny Gaudreau et Sean Monahan.

Dans le rétroviseur : Les Flames seront vendeurs, mais avec une certaine réserve. On n’échange pas des joueurs du calibre de Gaudreau et de Monahan à la date limite, on attend plutôt l’entre-saison. Par contre, si une offre intéressante est proposée aux décideurs, on n’hésitera pas. C’est la deuxième saison de suite que les deux joueurs ne répondent pas aux attentes.

En résumé : Une saison très décevante pour les propriétaires de l’équipe, qui ont dépensé des millions et des millions de dollars sur le marché des joueurs autonomes. On a procédé à un changement d’entraîneur récemment, mais ça ne fonctionne pas comme prévu.

Canucks de Vancouver

Les Canucks sont venus à une victoire d’éliminer les Golden Knights de Vegas lors des séries éliminatoires de l’été dernier. On entretenait de grandes ambitions pour la présente saison. Que s’est-il passé ? Elias Pettersson ne produisait pas avant d’être blessé. Quinn Hughes n’est pas aussi efficace sans Christopher Tanev à ses côtés. On n’a pas remplacé Tyler Toffoli. Et Braden Holtby confirme qu’il n’a plus autant de ressources. Et voilà que la pandémie stoppe toutes les activités de la formation.

Dans le rétroviseur : Les Canucks devront dans un premier temps résoudre certains dossiers, notamment celui de Pettersson, joueur autonome avec compensation à la fin de l’année. Pourront-ils échanger Tanner Pearson ? Va-t-on reconduire Travis Green à son poste d’entraîneur-chef ?

En résumé : Une saison à oublier. Pourtant, cette formation compte dans ses rangs des joueurs talentueux : Brock Boeser, Elias Pettersson, Bo Horvat, J.T. Miller, Quinn Hughes, Thatcher Demko. On peut comprendre la frustration des partisans.

Sénateurs d'Ottawa

D.J. Smith et son groupe ont fait un travail remarquable depuis le début de la saison. Les Sénateurs ne seront pas au rendez-vous pour le tournoi de fin de saison, et c’était prévu, mais en cours de route, ils ont fait des progrès encourageants. Que fera maintenant Pierre Dorion ? Le DG sera-t-il actif sur le marché des transactions ?

Dans le rétroviseur : C’est évident que Dorion prêtera une oreille attentive à toutes les propositions. Peut-être refusera-t-il d’échanger les jeunes joueurs prometteurs de l’organisation, mais il a quelques vétérans qui pourraient aider des équipes, notamment Eric Gudbranson et Ryan Dzingel.

En résumé : Les Sénateurs progressent, mais ils risquent d’avoir un problème important à résoudre. Matt Murray s’avère pour l’instant un investissement qui compliquera le plan de relance de Dorion.