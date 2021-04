Encore des cadeaux

Ne pas se tirer dans le pied. Éviter de donner des cadeaux. Voilà le message qu’avait livré Dominique Ducharme à ses joueurs au terme du revers de jeudi contre ces mêmes Jets. Des voeux pieux qui n’auront, au final, duré qu’une période.

« En deuxième période, c’est certain, sur le premier but », a indiqué l’entraîneur du Canadien pointant, ainsi, l’erreur de Jeff Petry qui a bêtement remis la rondelle sur le bâton de Paul Stastny, alors que Jake Allen venait de sortir de son filet.

La punition résultant d’un manque d’effort de Jonathan Drouin et celle écopée par le banc en raison de la contestation ratée de Ducharme sur le deuxième but des Jets sont d’autres moments qui ont permis aux visiteurs de gagner en rythme et aux locaux, de lentement se recroqueviller.

Il y a de ces règlements qui, sur papier, semblent avoir du sens, mais qui, lorsque la situation se produit, ne tiennent plus la route. C’est un peu la conclusion à laquelle en est venu Ducharme.

« J’ai vu la séquence deux fois. J’ai tout de suite décidé de contester. En plus, selon les indications qu’on avait de la radio, c’était clair aussi. Ses pieds [à Mathieu Perreault] sont dans le bleu. Oui, le contact est accidentel, mais ce contact fait que Jake n’arrête pas la rondelle », a-t-il soutenu.

À partir de ce moment, ses troupiers se sont complètement éteints.

« Ce n’est pas la raison pour laquelle on a perdu, mais quel impact ç’aurait eu sur le match? On ne sait pas, mais on n’a pas bien réagi par la suite. Ça nous a coupé les jambes.»

Caufield en renfort?

C’est donc un troisième revers de suite, les trois avec Allen devant le filet, qu’encaisse le Canadien. On peut regarder les dernières performances d’Allen avec un oeil suspicieux. Or, depuis le début de la saison, il a accordé plus de trois buts dans un match à seulement deux occasions.

Ce qui ne l’empêche pas d’afficher un dossier de 1-5-4 à ses 10 derniers départs. Il faut donc également regarder du côté de ses coéquipiers. Au cours de cette période, avec le Néo-Brunswickois devant le filet, le Tricolore n’a marqué que 17 buts.

Évidemment, avec une sécheresse semblable, il faudra songer à passer un coup de fil à Cole Caufield. Ce dernier a prouvé qu’il était prêt pour le hockey professionnel.

Cela dit, le niveau de la Ligue américaine n’a rien à voir avec celui de la LNH. Toutefois, le jeune américain ne peut faire pire que certains joueurs qui portent présentement l’uniforme du Canadien. Et si l’expérience ne devait pas s’avérer concluante, rien n’interdit de le retourner à Laval.

Par ailleurs, Ducharme a souligné que Carey Price devrait s’absenter encore quelques jours. Il risque donc de ne pas être disponible avant quelques matchs. On devrait donc assister très bientôt au premier match de la saison de Cayden Primeau.