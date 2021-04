Franchise de 10 G$ US: 10 choses que vous ne saviez pas sur «Grand Theft Auto»

Connue sous son acronyme de «GTA», «Grand Theft Auto» tire son nom du terme légal employé aux États-Unis pour désigner un vol de véhicule. Depuis la sortie du premier jeu en 1997, la série est devenue un incontournable pour tous les joueurs. Avec la pédale au plancher et quelques dérapages contrôlés, examinons l’histoire de cette franchise iconique en 10 faits méconnus.

1 – Si «GTA» existe, c’est grâce à une erreur de programmation dans «Race ‘N Chase», autre titre de Rockstar Games. Car, dans ce jeu de flics pourchassant des voleurs, ces derniers pouvaient échapper à la police, une manœuvre qui n’avait pas été prévue par les développeurs. Les créateurs David Jones et Mike Dailly se sont emparé de l’idée et «GTA» est né.

2 – Selon des rumeurs persistantes, les critiques négatives des titres «GTA» sont voulues. Il paraît en effet que Max Clifford, le responsable des relations publiques embauché par Rockstar s’est assuré de souligner les aspects controversés du jeu (violence gratuite et sexualité, notamment) afin que «GTA» fasse systématiquement les manchettes.

3 – «GTA V», qui a engrangé un milliard $ US en ventes lors des trois premiers jours de sa sortie en 2013, a eu un budget de production de 137 millions $ US. C’est plus que le «Prometheus» (2012) de Ridley Scott qui a coûté entre 120 et 130 millions $ US. Des analystes ont ajouté le budget de promotion à celui du développement du titre et en ont conclu que celui-ci avait coûté quelque 265 millions $ US, ce qui en fait le jeu le plus cher de l’histoire.

4 – Rockstar aurait inclus Bigfoot dans les forêts de «Grand Theft Auto: San Andreas». Plusieurs joueurs, vidéos YouTube à l’appui, ont affirmé avoir vu cette créature étrange. En 2013, Terry Donovan, patron de Rockstar avait clairement indiqué que Bigfoot ne faisait pas partie du jeu, mais quelques mois plus tard, la compagnie avait dit souhaiter «conserver une aura de mystère autour du sujet».

5 – «GTA V» a rapporté six milliards $ US à Rockstar, soit autant que tous les autres titres confondus. Le site Statista évalue les ventes de toute la série de jeux à quelque 10 milliards $ US.

6 – Le «fandom» (c'est-à-dire l’univers des fans) de «GTA» est peuplé de choses surprenantes, comme des «minifigs» LEGO, vendues au Japon par Medicom en quantités limitées et qui s’arrachent désormais à prix d’or!

7 – Pour «GTA V», l’équipe de production a pris environ 250 000 photos ainsi que des heures de vidéo de Los Angeles pour «construire» la ville de Los Santos.

8 – Preuve, s’il en fallait une, que les jeux vidéo sont de la création artistique, «GTA IV» contient 80 000 dialogues!

9 – Les développeurs avaient caché un jeu érotique dans «Grand Theft Auto: San Andreas». Appelé «Hot Coffee», il était accessible dans la version du jeu pour PC. Malheureusement, Rockstar a été traîné en justice et a préféré payer une somme aux plaignants. Le coût de cette entente hors cour? La jolie somme de 20 millions $ US! Et dans la série des chiffres qui font sourire, sachez que le mot «fuck» est employé dans pas moins de 360 répliques de «Grand Theft Auto: San Andreas».

10 – Peu de temps avant la sortie de «GTA V», le «Guardian» britannique avait souligné que 14 % des travailleurs anglais comptaient prendre une ou plusieurs journées de maladie pour s’adonner au plaisir du jeu. Traduit en chiffres, cela signifie que 2,4 millions d’employés ont été absents, soit une perte d’environ 241,35 millions $ US pour l’économie du royaume! «Shocking»!

Le carnet de liens:

- Rockstar Games (www.rockstargames.com/V/): le site officiel (en anglais) avec tout ce qu’il faut d’actualités, de fonds d’écrans, d’explications... et on y trouve même les stations de radio du jeu!

- Steam (https://store.steampowered.com/search/?term=GTA): toutes les éditions des jeux sont ici pour téléchargement, incluant le tout premier «GTA» qui, lui, est gratuit.

- Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rockstargames.gtasa&hl=en_US&gl=US): certains titres sont disponibles pour téléphone Android, comme ce «Grand Theft Auto: San Andreas».

- App Store (apps.apple.com/us/app/grand-theft-auto-san-andreas/id763692274): même principe pour les téléphones et iPad d’Apple.

- YouTube (https://www.youtube.com/c/RockstarGames/playlists): la chaîne de Rockstar Games dans laquelle on trouve des choses étonnantes... comme inclure ses propres chansons dans «GTA V»!

La perte de temps (utile) de la semaine

En mode nostalgie?

Vous vous souvenez encore de ces journées passées à jouer à «GTA» sur un Game Boy Advance ou un Game Boy Color? Que diriez-vous de découvrir «Grand Theft Auto 2» pour PS1 ou «Grand Theft Auto: Chinatown Wars» pour Nintendo DS? Et tout cela dans le confort du fureteur internet de votre ordinateur (il faut bien prendre des pauses pendant le télétravail)? Rendez-vous sur Emulator Online (emulatoronline.com/games/gta/) afin de retomber en adolescence!