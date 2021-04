La COVID-19 s’invite au Mondial de curling

Le Championnat du monde de curling masculin, présenté à Calgary, a suspendu tous ses matchs en raison de tests positifs à la COVID-19.

Les matchs éliminatoires prévus samedi ont été repoussés en attendant les résultats des tests de dépistage des athlètes et arbitres qui prennent part à l’événement.

Jusqu’à présent, quatre cas ont été détectés et touchent trois des équipes participantes. Aucune des personnes infectées ne présente de symptômes.

Les États-Unis et la Suisse devaient s’affronter en demi-finale, tout comme la Russie et la Suède. La finale et la petite finale devaient avoir lieu dimanche. L’équipe canadienne, menée par le skip Brendan Bottcher, a été éliminée vendredi par l’Écosse en match de qualification.

Plusieurs options sont présentement à l’étude par le comité organisateur, mais elles seront mises de l’avant seulement si la sécurité des athlètes et des arbitres peut être assurée, a indiqué Curling Canada dans une courte déclaration sur Twitter.