La télé du printemps: voici 30 émissions à ne pas manquer

Nouvelle saison, nouveaux espoirs, nouveautés télé et retours réconfortants, le petit écran nous offre une programmation riche pour nous tenir compagnie même en cette période d’incertitude. Dans cette programmation, une synergie qui nous assure d’avoir accès en 2e fenêtre de diffusion à des émissions qui ont bien fonctionné sur une chaîne câblée, mais aussi des nouveautés, du divertissement, des séries documentaires diversifiées et des fictions. Trente émissions parmi celles-ci sont mises ici de l’avant pour vous aider à satisfaire votre curiosité et à accompagner vos soirées.

Les grands rendez-vous en entrevue

Sucré salé

Patrice Bélanger est de retour à la barre de la 20e saison de cette populaire émission culturelle ludique et chaleureuse. Cette saison, Patrice recevra ses invités sur différents sites. Ses collaborateurs continueront de nous alimenter sur l’actualité culturelle et d’inspirer nos sorties possibles.

Lundi au jeudi 18h30 et 22h35 dès le 24 mai



Bonsoir bonsoir!

L’été dernier, le talkshow quotidien animé par Jean-Philippe Wauthier a su s’adapter formidablement à la pandémie et nous accompagner intelligemment et avec humour. La tradition se poursuit dans un nouveau décor. Quelques collaborateurs s’ajoutent à l’aventure dont Sonia Benezra, David Goudreault et Louise Latraverse.

Lundi au jeudi 21h sur ICI Télé



Y’a du monde à messe

Christian Bégin sera de retour pour la grande messe du vendredi pour une 5e saison. Les conversations y sont toujours profondes. On y découvre des personnalités connues sous un angle différent et on donne la parole à des gens particulièrement intéressants qui méritent qu’on les mette en lumière. L’ambiance est toujours festive sur ce plateau grâce à la chaleur du chœur gospel et à la convivialité des échanges.

Vendredi 21h à Télé-Québec dès le 4 juin

Les retours

Si on s’aimait

Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin reviennent pour une 2e saison à la barre de cette téléréalité amoureuse nouveau genre dont les démarches de célibataires sont analysées et guidées par l’experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin.

Lundi au jeudi 19h à TVA

Dans l’œil du dragon

Les Québécois ne manquent pas d’imagination. La preuve ? Même après 10 saisons, des entrepreneurs en herbe réussissent toujours à nous surprendre et à impressionner les dragons. L’entrepreneure Christiane Germain se joint cette saison à l’équipe pour analyser les demandes des créateurs. Si on se fie au premier épisode, de bonnes affaires sont sur la table.

Lundi 20h sur ICI Télé

Les Poilus

Si le talkshow animalier de Sébastien Kfoury a dû faire relâche l’année dernière à cause de la pandémie, les petites bêtes seront de retour cette saison pour séduire les artistes présents sur le plateau. Une belle façon d’aborder des questions animales dans un contexte à la fois funky et avec panache.

Dimanche 19h30 sur ICI Télé dès le 25 avril

Les nouveautés

Comment tu t’appelles ?

La trame de cette émission de variétés toute simple et fort sympathique ? Découvrir ce que révèle notre prénom. C’est la mission de Stéphane Bellavance et ses complices Ève Côté et Kevin Raphaël, qui nous en dévoileront quelques facettes en humour, en reportage ou grâce à des anecdotes historiques, insolites ou à des artistes musicaux. Chaque épisode, deux prénoms sont mis sur la sellette et deux personnalités qui les endossent décideront s’ils leur vont comme un gant. Déjà, la chanson-thème de Fouki est un véritable ver d’oreille.

Mercredi 20 h sur ICI Télé

Question de jugement

Pierre Hébert anime ce jeu dont le plaisir est déjà palpable. Ici, on joue sur la perception que nous avons de personnalités connues. Le public devra choisir lequel des artistes représente le mieux l’affirmation donnée : celui qui dépense 1000 $ pour l’anniversaire de son chat ou celui capable de mentir pour s’éviter une contravention, par exemple. Ces idées préconçues risquent d’ouvrir la porte à des échanges rigolos.

Lundi au jeudi 19 h sur ICI Télé dès le 26 avril

Les fictions

Escouade 99

Cette adaptation d’une sitcom à succès américaine nous entraîne dans le quotidien peu banal d’un poste de police de Québec où l’équipe a des techniques, disons... particulières pour déjouer les malfaiteurs. Après un lancement sur Club illico, les troupes du commandant Célestin (Widemir Normil) débarquent à TVA. La comédie est réalisée par Patrick Huard et met également en vedette Mickaël Gouin, Bianca Gervais et Guy Jodoin.

Mardi 21 h à TVA

Bête noire

Cette série aborde un sujet infiniment délicat. Comment vivre avec les conséquences d’un geste impardonnable commis par un proche ? C’est ce à quoi sont confrontés les parents de Jérémy, un ado de 16 ans qui a commis l’irréparable. Avec l’aide d’une psychiatre-coroner (Sophie Cadieux), une mère (Isabelle Blais) tente de percer le mystère entourant le geste de son fils. Un cauchemar qu’elle ne pouvait soupçonner.

Mercredi 20 h à Séries Plus

M’entends-tu ?

Après une seconde saison bouleversante et tristement actuelle, Carolanne, Fabiola et Ada nous reviennent pour une dernière saison lumineuse et empreinte d’espoir. S’il est plus difficile pour Ada de s’épanouir et d’avancer, au grand dam de sa coloc, l’amour donne des ailes à Fabiola. Carolanne de son côté entreprend un retour aux études. Premier pas vers une nouvelle vie où elle va s’aimer et se prioriser. Une série brillamment écrite et criante d’authenticité.

Mardi 21 h à Télé-Québec

Sortez-moi de moi

Cette nouvelle série parle de santé mentale à travers le regard de la Dre Justine Mathieu (Pascale Bussières), qui reçoit des patients amenés par des intervenants de première ligne en urgence de soins. Parmi ses patients, elle développera une relation compromettante avec David Ducharme (Vincent Leclerc), qui vit avec un trouble de bipolarité. Sophie Lorain, Bruno Marcil, Sandra Dumaresq et Émile Proulx-Cloutier sont aussi de la distribution.

Offerte sur Crave dès le 7 mai

Les documentaires uniques

Lafortune en papier

Plusieurs d’entre nous avons grandi en regardant les histoires magnifiquement illustrées par Claude Lafortune, animateur et magicien du papier. Cet artiste unique et généreux a un talent inégalé qui n’a pas eu la reconnaissance méritée. La journaliste, réalisatrice et productrice Tanya Lapointe l’a suivi dans la dernière année de sa vie pour témoigner de sa créativité et de l’impact qu’il a laissé. Ce documentaire a récemment remporté le prix du public au festival de Whistler.

Lundi 19 avril 20 h sur ARTV

La dernière maison

Depuis quatre ans déjà, Annie-Soleil Proteau réfléchit au sort réservé aux personnes âgées au Québec. Cette quête émouvante inspirée par sa grand-maman est la trame d’un documentaire qui prend tout son sens après une année pandémique où nous avons été séparés des aînés qu’on aime et qui nous a montré des failles de notre système.

Dimanche 6 juin 21 h 30 à TVA

Évasion, nature et environnement

Van aventure

La vie en van n’a jamais été aussi populaire. C’est la liberté, c’est un appel de la nature, c’est le voyage en ayant toujours un peu de chez soi avec soi. Dominic Arpin a arpenté le Québec dans une première saison qui lui a permis, outre le millage, de faire une pléiade d’activités. Cette première saison débarque à TVA alors que la deuxième s’amorce sur Évasion. Il le dit lui-même, c’est grand, le Québec ! Alors, nous le suivrons de la Côte-Nord au Témiscamingue, de l’Outaouais aux îles de la Madeleine, découvrant des paysages magnifiques et surmontant parfois ses peurs lors de périples de quelques jours ou quelques semaines.

Saison 1 : Lundi 19 h à TVA

Saison 2 : Mercredi 21 h sur Évasion

La belle vie

Cette magnifique série nous propose des rencontres avec des gens qui ont décidé de vivre autrement. Ainsi, pour une 2e saison, Julien Roussin, fondateur de Go-Van, parcourt le pays avec sa van pour nous faire partager ces modes de vie différents, parfois audacieux et en harmonie avec l’environnement. Nous y verrons des gens qui vivent sur un voilier, d’autres sous un dôme géodésique ou dans un écohameau. Nous avons encore tant de choses à apprendre !

Jeudi 20 h 30 sur Unis TV

C’est plus qu’un jardin

Autosuffisance. C’est un mot largement cité dans la dernière année. C’est aussi tout un défi. Avec la complicité des spécialistes Jean-Martin Fortier et Dany Bouchard, nous suivrons deux familles, les Lucas-Bédard et les Bilodeau-Cochrane (Emmanuel et Édith) dans la création de leur potager et leurs ambitions d’être autosuffisants et de réduire leur empreinte écologique.

Jeudi 20 h sur Unis TV

Terre sauvage

Si nous avons beaucoup entendu parler de survivalisme récemment, cette série documentaire s’intéresse à un autre phénomène : le vivalisme, un mode de vie dans lequel la nature occupe toute la place. On y suit le quotidien de ces coureurs des bois qui ont choisi de vivre en famille et en communauté dans la forêt près de Mont-Laurier.

Vendredi 21 h sur Historia

Bonvelo

Le vélo de montagne, c’est permis, pandémie ou pas ! Ce nouveau rendez-vous plein air est animé par Dominick Ménard, quatre fois champion québécois de descente dans ce sport. Il est donc le mieux placé pour nous faire découvrir des sites pour les débutants comme pour les initiés en plus de mettre en valeur les attraits touristiques qu’offrent les différentes régions.

Mercredi 21 h 30 sur Évasion dès le 5 mai

Un chef à la cabane

À l’origine, la 9e saison devait s’inscrire dans la continuité des apprentissages que le chef Martin Picard nous permet de faire. Mais la pandémie a déjoué ses plans. On le suit donc dans une année chamboulée marquée par la pandémie où tout a dû être mis en place rapidement pour sauver la saison des sucres.

Vendredi 20 h à Télé-Québec

Mariage, vie de chalet et déménagement

Elle a dit oui

Bon, la saison des mariages n’est pas aussi festive qu’on le voudrait depuis un an, mais rien ne nous empêche de rêver ou de nous remémorer ce qui est, semble-t-il, le plus beau jour d’une vie. Sur son plateau, Julie Ringuette reçoit des personnalités qui nous racontent leur mariage. Des performances musicales viennent raviver des souvenirs. Valérie Roberts, Patricia Paquin, Mélissa Bédard et Guylaine Tanguay figurent parmi les invités de la saison. Ce talkshow est une première émission originale pour la chaîne.

Jeudi 20h sur Elle Fictions

Le grand move

La pandémie a poussé plusieurs Québécois à repenser à leur façon de vivre et même à quitter la ville. Ce sont ces familles et ces citoyens qui se sont établis en région pour trouver une meilleure qualité de vie que Mariloup Wolfe met en lumière dans cette série documentaire qu’elle anime et réalise. On y parle de leurs motivations, de leur adaptation, des bons comme des moins bons côtés de ce changement de vie.

Lundi 19h30 à Canal vie

Vie de chalet

Un magazine de rénovation et de décoration animé par la designer Emilie Cerretti et son conjoint Stéphane Larenta qui est chargé de projet en rénovation. Si le chalet a été quelque peu négligé, c’est plus que jamais un lieu de ressourcement en cette période anxiogène sur lequel il est bon d’investir. C’est là où nos deux professionnels pourront nous donner quelques trucs.

Mardi 20h à Canal vie

Offre acceptée

Le marché de l’immobilier surchauffe en ce moment. Cette série documentaire nous introduit dans ce milieu alors que six familles tentent de trouver la maison idéale et que tout va très vite.

Mardi 20h30 à Canal vie

Je suis déménageur

Les séries documentaires sur les métiers connaissent un beau succès. Ils nourrissent notre curiosité. Et qui dit été dit déménagement. Cette série permet de comprendre les défis de ce métier à travers des protagonistes sympathiques et colorés.

Mardi 19h30 à Canal D

Les séries documentaires

Histoires de coming out

En animant cette série, la comédienne Debbie Lynch-White souhaitait célébrer le courage de ceux qui osent parler de leur orientation sexuelle. Ce sont des histoires profondément humaines empreintes d’une certaine libération qui y sont racontées. Roxanne Bruneau, Simon Boulerice et Pierre Lapointe y témoignent.

Lundi 21h sur Moi&cie dès le 3 mai

Faire œuvre utile

Le travail des artistes peut avoir un impact majeur sur nous. Des œuvres accompagnent des moments de nos vies et peuvent nous inspirer, nous permettre de nous relever ou tout simplement rester gravées dans notre mémoire comme un joli souvenir. Emilie Perreault initie avec délicatesse et bienveillance des rencontres entre des citoyens et des artistes dont le travail a eu une incidence dans leur parcours. Une 3e saison de belles rencontres s’amorce.

Vendredi 20h sur ARTV dès le 23 avril

Doc Vadeboncoeur contre-attaque

Piqûre, empoisonnement, morsure, électrocution, noyade, le docteur Alain Vadeboncoeur s’intéresse ici aux processus qui menacent notre vie ainsi qu’aux stratégies déployées par les spécialistes pour nous sauver. Avec la collaboration d’Alexis Martin qui se prête au jeu de la détresse, il décortique ce qui se passe dans notre corps quand la menace survient.

Vendredi 20h sur Explora

Sérieux?

Pour une deuxième saison, Marie-Ève Tremblay et Mathieu Pichette testent et questionnent notre rapport à l’environnement. Le ton est ludique grâce à des expériences et des saynètes. Le contenu est toujours pertinent et souvent saisissant. Un sujet dont on ne peut se priver actuellement et pour lequel des solutions doivent justement être mises en lumière.

Vendredi 20h30 sur Explora

La famille est dans le pré

On le dit souvent, la téléréalité qui a formé le plus de couples et donné naissance au plus grand nombre de bébés, c’est L’amour est dans le pré. Question de suivre l’évolution de nos couples chouchous et de leur progéniture, cette série nous en donne des nouvelles.