Le CH déjà en mode séries; Leskinen dans la formation

Le Canadien tentera d’éviter de subir une troisième défaite consécutive, ce samedi soir, alors que les Jets de Winnipeg sont à nouveau les visiteurs au Centre Bell.

Plus tôt cette semaine, le club montréalais a perdu contre les Maple Leafs de Toronto et les Jets, respectivement mercredi et jeudi.

«Il faut être prêt à y aller chaque match, a indiqué l’attaquant Josh Anderson, samedi, en vidéoconférence. Il reste peu de matchs (19) à la saison et il faut prendre chaque partie comme si c’était un match des séries.»

Le défenseur Jeff Petry a aussi parlé en ce sens.

«Le dernier droit avant les séries arrive plus tôt cette saison, a-t-il affirmé. C’est un peu différent cette année alors qu’on joue toujours contre les équipes de notre section. C’est d’autant plus important de se concentrer vraiment sur chaque match.»

À l’approche de la date limite

Autre preuve que ça commence tranquillement à sentir les éliminatoires : la date limite des transactions est lundi.

«C’est quelque chose qu’on a en arrière-pensée, a avoué Anderson, à propos de la date limite. On se demande un peu si un joueur va arriver ou si un autre va quitter, mais en même temps, on se concentre à travailler fort et à gagner des matchs.»

Du changement à la ligne bleue

En l’absence du gardien Carey Price, actuellement incommodé par une blessure au bas du corps, Jake Allen sera devant le filet pour une troisième rencontre en quatre soirs. Le défenseur Otto Leskinen sera par ailleurs inséré dans la formation à la ligne bleue à la place de Victor Mete.

«Il a fait du bon travail [à Laval] et on veut voir où il est rendu», a commenté l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, samedi matin, à propos de Leskinen.

Vaincre le cancer

L’organisation du Canadien tiendra par ailleurs sa soirée annuelle «Le hockey pour vaincre le cancer», ce samedi soir, au Centre Bell.

«Afin de souligner le courage de ceux et celles qui font face au cancer ou qui se remettent de cette maladie, 16 200 cartons «Je me bats pour» seront installés dans les estrades de l'amphithéâtre pour l'entièreté du match», a-t-on précisé, par voie de communiqué.