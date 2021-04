Mais oui! Astérix

La gravité de la situation le commande. Il faut aller fouiller dans nos vieilles ressources, remonter jusqu’à la Gaule. Solution ? Astérix. Lui et Obélix sont sur le point de faire un retour, et, dans cette pandémie, ils pourraient facilement devenir des sauveurs ? À l’époque, sans véritables moyens de communication autres que les pigeons, la boucane et les arbalètes, les Gaulois ont vu, combattu et vaincu lèpre, choléra et Romains par tous les moyens.

Alors que nous avons déjà Pierre Bruneau, Horacio, Galipeau, Trudeau, Legault et peut-être éventuellement Denis Coderre (qui est tombé dedans quand il était gros), la maudite COVID-19 ce ne sera qu’un jeu d’enfant lorsque s’ajouteront les Gaulois. Avec leur grand ami calme et confiant, Padepanix, d’abord ils raisonneront tous ces manifestants et braillards que sont les disciples de Complotix refusant radicalement de passer chez Vaccingétonix parce qu’ils sont certains qu’il s’agit d’une magouille organisée par Seringarix. Voyons dixe... voyons donc ! Il faut se laisser vacciner pour une fois que c’est sur le bras (sur le bras, la pognez-vous ?) comme le dit le grand philosophe russe Fauktacceptelof. Astérix et Obélix connaissent les priorités depuis plus de 2000 ans, et, dès le départ, ils sécuriseront les gens du troisième âge avec leur vieux sage qu’est Céhasheldix ainsi que son descendant, le grand spécialiste des hôpitaux, le docteur Systemedesantix. Il pleuvra des aiguilles, et pour gagner du temps, on commencera par la deuxième dose. Grâce à eux et en peu de temps, la vie retrouvera son rythme normal, même avec les délinquants que sont Fastfoodix, Dansadix et Filmérotix. Et les enfants regagneront les écoles primaires grâce à leur grand frère Timonstrabatrix ainsi que les écoles secondaires avec Boutondacnix. Oubliez AstraZeneca, Pfizer ou Moderna parce que lorsque le druide Panoramix aura eu une rencontre avec son ami chimiste Potionmagix et celui qui a des solutions à tous les problèmes, le Chinois Cékilking, la vie va changer. Vous trouverez le remède dans toutes les pharmacix. On ne se laissera pas avoir comme ça Et on fera un gros party, sanglier pour tout le monde, la Molsonix coulera à flots et je m’occuperai personnellement du couvre-feu. Cette fois-ci, vous allez voir que ça va ben aller en estix !

MACÉDOINE

Line Nadeau cherche et veut savoir à quelle date arrive l’équinoxe de Vancouver.

Carey Price va mieux et sera bientôt de retour sur ses genoux.

Obtenez le vaccin AstraZeneca sans rendez-vous avec en prime café, muffin et abonnement à un gym pendant un an.

Tout ce que je dis le matin avant mon premier café ne peut être retenu contre moi.

Le prince Philip a déjà demandé à Tom Jones s’il se gargarisait avec des cailloux.

Ducharme a trop utilisé Jake Allen. Il n’a plus droit au chômage.

Nouvelle devise du Canada : « Au secours !!! »

Dois-je maigrir ? Même la téléphoniste me dit de garder la ligne.

Sa famille était tellement grosse qu’ils faisaient le Jell-O dans le bain.

Ne mettez pas de timbre sur les enveloppes de ketchup.

À DEMAIN AUX SPORTS